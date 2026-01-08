El Alt Camp, la joya única del patrimonio modernista

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El estilo modernista tuvo su auge entre los años 1880 y medios de 1950, y en poco más de setenta años, dejó joyas ocultas por toda la demarcación de Tarragona, situando el Alt Camp como una comarca llena de riqueza arquitectónica.

Más de ciento cincuenta obras, algunas de las cuales ya sueño centenarias, se esconden entre las calles de las poblaciones de la comarca y ahora han sido recopiladas y analizadas para «tenerlas en cuenta». De esta manera lo afirmaba el creador del libro Patrimonio arquitectónico de Valls y el Alt Camp, entre 1880 y 1956, Josep Maria Buqueras. El arquitecto reusense, con más de cincuenta años de experiencia, repasaba las edificaciones más destacadas del patrimonio comarcal y de la capital, donde ejerció como profesor durante una década.

«La gente tiene que conocer, primero, el patrimonio que tenemos. Si lo conocemos, lo podemos amar y por lo tanto, después, estaremos en condiciones de protegerlo», indicaba Buqueras. La principal intención, según el autor, es la creación de un «paseo» porel patrimonio modernista, saliendo de su «zona de confort» y «alargándose» en el tiempo para introducir las épocas del Eclecticismo, el Modernismo, el Novecentismo, la Segunda República, el GATCPAC, la posguerra y el Racionalismo a lo largo de toda la comarca.

«Corresponde a los iniciales grupos de arquitectos y técnicos para el progreso de la arquitectura contemporánea», destacaba al arquitecto, resaltando que el libro representa «un inventario básico y basando completo de todo el patrimonio en que tienen el Alto y el Baix Camp».

En total, la obra analiza las edificaciones de 19 poblaciones, producto de un análisis realizado por el autor que lo llevó a ganar el primer premio de la Fundación Rodon-Giró 2024, convocada por la Fundación Ciudad de Valls. Entre el patrimonio, Josep Mari Buqueras destaca, principalmente, las obras de Josep Mari Jujol realizadas hasta el año 1949.

«Hay dos edificios de Jujol, el Santuario de la Virgen de Montserrat y la Ermita de Roser de Vallmoll, que son lo mejor, de las piezas», afirmaba el profesor. «También dos arquitectos vallenses, Cèsar Martinell i Brunet, y Josep Maria Vives Castellet, han sido muy importantes con una serie de cooperativas que tiene la comarca, la Casa Claravalls, el cine de la plaza del Patio o la casa Lluís Domingo, de Alcover», aseguraba al autor.

El libro también mantiene la intencionalidad de dar importancia a un patrimonio «por el que pasamos cada día», de acuerdo con Buqueras, para «catalogar la importancia del proyecto, de lo que la gente ve» y sobre todo, dar importancia a través de los arquitectos creadores. «Es importante el arquitecto que firma, ya que es un prestigio tener edificios de arquitectos de primera línea», subrayaba al experto.

De esta manera, destaca la importancia de los ayuntamientos en el trabajo de análisis, catalogación y mantenimiento de las estructuras modernistas del Alt Camp, donde años después del auge del estilo, muchas edificaciones se derribaron a causa de la falta de legislación. Ahora, las obras pueden consultarse gratuitamente en esta guía arquitectónica que pretende «mostrar» todo lo que está escondido en la capital del Alt Camp y en las diferentes poblaciones, desde Picamoixons, Vallmoll, y Nulles, hasta Montferri, Santes Creus o Vila-rodona.