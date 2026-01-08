Alcover creará una plataforma para controlar el gasto de agua desde casa

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Alcover empezó esta semana el proceso de licitación de un nuevo proyecto por digitalizar la gestión del ciclo urbano del agua del municipio. Un proyecto que prevé la renovación y sustitución de la totalidad de los contadores de cada casa y empresa del municipio por contadores barométricos, que permitirán para mejorar la eficiencia del consumo. La principal novedad es la creación de un sistema municipal modernizado, a través de un sistema que permitirá a los habitantes y empresarios observar «en todo momento» el consumo real para «tratar de reducirlo», según explicaba el alcalde de Alcover, Robert Figueras.

El nuevo sistema, además, permitirá identificar si existen fugas de agua en los sistemas de abastecimiento de cada establecimiento o vivienda para detectar problemas. «Será un sistema para detectarlo mucho antes de lo que lo hacemos hoy», indicaba el alcalde, asegurando que actualmente «hasta que no pasan dos o tres meses y se hace la lectura del contador, no se puede identificar si son escapes escondidos en la instalación de la casa». El proyecto tendrá un coste total de más de 606.486 euros, divididos en dos lotes.

La nueva plataforma también incorporará «avisos» que permitirá a cada familia gestionar el agua cuando se exceda en el gasto o para que detecte las fugas por ella misma. «Seremos mucho más eficientes con el servicio de agua y daremos un nuevo servicio a la población», destacaba Figueras.

La actuación, de acuerdo con el consistorio, complementará la renovación de la red de abastecimiento afectada por el fibrocemento. Además, durante los últimos meses se dividió el abastecimiento en sectores más pequeños para poder gestionar de manera más eficiente el agua, que desde hace décadas necesitaba una gestión integral y completa, dificultando los procesos y las medidas sostenibles.

Innovación

El proyecto prevé un plazo de ejecución de dos meses y medio para todas las actuaciones, entre las cuales destacan la instalación de 8 nuevos contadores sectoriales y 20 nuevas válvulas de seccionamiento para ayudar a detectar los escapes, además de la renovación de los contadores también en pozos y entradas de depósitos. En total, se prevé la retirada de 2.000 contadores de agua antiguos, así como pequeñas demoliciones de pavimento.

De acuerdo con el consistorio, las mejoras siguen la línea de mejora de la red de abastecimiento iniciada «en los últimos años», y pretende completarse a través de la modernización del sistema. Durante el análisis del equipamiento actual, se han detectado deficiencias en el parque de contadores, que tiene más de 12 años de antigüedad y no cuenta con un sistema de telelectura.

Además, en las reformas de sectorización de la red, ya se instalaron 7 contadores nuevos y 7 válvulas, aunque no han sido suficientes para la gestión del sistema, que ahora incorporará la plataforma para mejorar la eficiencia. Los nuevos contadores permitirán analizar a través de tecnología de rastreo el estado de todo el sistema de aguas de la localidad, con una digitalización pionera en la demarcación.