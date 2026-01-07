Tarragona activa la alerta por fuertes rachas de viento a partir de esta tarde

Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del Plan Especial de Emergencias por riesgo de viento (Ventcat) ante la previsión de fuertes ventoleras que afectarán en Tarragona a partir de esta tarde y que se mantendrán hasta el viernes por la tarde. El litoral y prelitoral tarraconense se encuentran entre las zonas con más probabilidad de superar rachas de 72 km/h, con una situación especialmente adversa en el Penedès.

Según la previsión del Meteocat, durante la madrugada del jueves el viento empezará a reforzarse en las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona, con golpes fuertes de componente oeste. A lo largo de la mañana, el riesgo aumentará y se prevé una elevada probabilidad de rachas intensas tanto en el Campo de Tarragona como en el Baix Penedès. A pesar de una ligera tregua durante la tarde del jueves, el viento volverá a intensificarse por la noche.

El viernes, el episodio de viento será generalizado y seguirá afectando con fuerza el litoral y prelitoral tarraconense. Ante esta situación, Protección Civil pide extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades en el exterior y asegurar elementos susceptibles de caer o desprenderse.

Paralelamente, se ha desactivado la alerta por el frío intenso en Cataluña, mientras que se mantiene en prealerta el plan por nevadas en el Pirineo, sin afectación directa en el territorio tarraconense.