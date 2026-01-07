La nevada del lunes beneficia los cultivos del Camp de Tarragona y afecta a los sembrados más jóvenes

La nevada y helada que enharinó la Conca de Barberà y el Priorat este lunes ha sido beneficiosa para los cultivos leñosos del Camp de Tarragona. En cambio, en el caso de la huerta y los sembrados más jóvenes es posible que se hayan quemado una "pizca" por "el exceso" de frío.

Así lo ha asegurado el coordinador territorial del Campo de Tarragona de Unió de Pagesos, Sergi Claramunt, que ha dicho que la nieve ha sido positiva por los cultivos de avellanos, almendros, viña o algarrobos. «Necesitaríamos mucho más frío para que el árbol descanse durante el invierno y salga con fuerza en primavera», ha asegurado. Desde el sindicato piden precios justos para garantizar la viabilidad de la agricultura en una campaña que esperan que sea buena después de las últimas lluvias.