Los hoteles de la demarcación de Tarragona concentran la ocupación por el puente de Fin de Año

Los hoteles del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre han concentrado buena parte de la ocupación durante el puente de Fin de Año. Según la Asociación Hotelera de la Provincia de Tarragona (AEHT), durante este último periodo festivo se ha detectado un "incremento notable" en el volumen de estancias así como un "leve aumento" del precio medio por noche.

En la capital y en el Tarragonès, apuntan, la ocupación ha rondado el 70% durante la semana de Navidad y San Esteban y ha llegado a rozar el lleno coincidiendo con la noche de Fin de Año. Cifras similares se han registrado en comarcas como la Conca de Barberà.

En Reus y el Baix Camp, la ocupación media pasó del 60% la primera semana a cerca del 90% la segunda. También en el Alt Camp y las Terres de l'Ebre. Por lo que hace al Priorat, la ocupación de los alojamientos turísticos ha estado por encima del 55%, superior al año anterior, con una clara concentración durante las celebraciones de Fin de Año.

La Asociación interpreta que estas cifras confirman la tendencia de concentración de la demanda en fechas muy concretas, especialmente vinculadas a celebraciones y escapadas cortas. Apuntan, además, que tanto la ocupación como el precio medio han aumentado con respecto al año anterior, hecho que permite compensar parcialmente el impacto de la temporada baja inmediatamente posterior a las fiestas.

Según han detallado, los datos proceden de los establecimientos representados por la Federación AEHT, que agrupa cerca del 60% de los alojamientos del territorio. Añaden que, mayoritariamente, se trata de establecimientos abiertos durante todo el año.