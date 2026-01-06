Tarragona, la provincia catalana que menos gasta en la Lotería del Niño: repartirá 770 MEUR en premios

La rifa de Reyes de este martes repartirá hasta 770 millones de euros en premios. El sorteo empezará a las 12.00 horas y se ha emitido 55 series de 100.000 billetes cada una, la misma cifra que el año pasado. Cada billete tiene un precio de 200 euros dividido en décimos de 20, que se pueden adquirir por separado.

El primer premio es de 200.000 euros por décimo, mientras que el segundo es de 75.000 euros y el tercero, de 25.000 euros. También hay premios menores, como 20 de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros. Pese a que la emisión total es de 1.100 millones de euros, sólo se destina el 70% a premios.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, Cataluña tiene consignados este año 520.678 billetes, lo que supone 104.135.600 euros y una media de 12,96 euros por habitante. La media estatal es de 18,77 euros por habitante. Con respecto a demarcaciones, Barcelona tiene consignados 373.879 billetes (74.775.800 euros), seguido de Lleida con 53.729 (10.745.800 euros), Girona con 48.261 (9.652.200 euros) y Tarragona con 44.809 (8.961.800 euros).

Se desconocen todavía las ventas de este 2026, pero el año pasado se vendieron 4.270.655 billetes de la rifa en todo el estado español, 466.670 de los cuales en Cataluña. Barcelona compró 3.298.906 décimos (65.978.120 euros), en Lleida se adquirieron 484.710 (9.694.200 euros), 446.203 en Girona (8.924.060 euros) y 436.881 en Tarragona (8.737.620 euros). Eso supone un gasto por habitante de 11,18 euros en Barcelona, 21,49 en Lleida, 10,84 en Girona y 10,14 en Tarragona.

21,5 millones en impuestos para el Estado

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha estimado que el Estado ingresará unos 21,45 millones de euros gracias a este sorteo, siempre que no quede alguno de los grandes premios sin ganador. Si se cumplen estos pronósticos, serían dos millones más que los que las arcas estatales consiguieron en el 2025. Tributan los premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo con un gravamen del 20% a partir de los 40.000 euros. Eso quiere decir que una persona agraciada con el tercer premio, de 25.000, no tendrá que pagar impuestos.