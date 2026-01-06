Los Reyes de Oriente reparten felicidad en Cambrils después de una noche mágica

Melchor, Gaspar y Baltasar entregan los presentes a los niños de Cambrils. Los pajes reales y el equipo de Gaspar entregan regalos durante la mañana del 6 de enero.TJERK VAN DER MEULEN TJERK VAN DER MEULEN

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Cambrils vivió este martes por la mañana una nueva jornada mágica donde los heraldos, pajes reales y los Reyes de Oriente volvieron a repartir, un año más, los presentes pedidos a las cartas de deseos entregadas a principios de enero. La Cabalgata, marcada por el frío y unos tímidos copos de nieve, acumuló gente en la Rambla, lejos de la zona marítima, destacando desde el consistorio y las entidades organizadoras la disminución de la participación en la recogida de cartas anual.

«La Cavalcada esperó hasta el último momento por la meteorología y no se arriesgó desde la administración, pero todo salió bien», afirmaba Alfred Sarrà, presidente de La Triple, asociación de antiguos alumnos de la escuela la Salle de Cambrils. Desde las 6 de la mañana de este martes, sus majestades y sus acompañantes repartieron regalos por más de 1.000 casas de la localidad, completando el trabajo previamente hecho durante la noche de Reyes, después de la Cabalgata.

«La valoración es siempre positiva, la recogida de cartas del día 2 de enero hubo mucha gente», explicaba Sarrà, que destacaba que lo más positivo, nuevamente, fue que «no hubiera incidencias». «Son situaciones fuertes, con niños y requieren seguridad», indicaba el presidente. Después de la Cabalgata, el equipo de los Reyes de Oriente trabajó para llegar a tiempo a todas las casas de Cambrils, casi hasta el 1.30 h de la madrugada, iniciando su recorrido desde el Pabellón Municipal de Cambrils.

«Creemos en la magia de la noche de Reyes, porque a pesar de la meteorología, fue una noche fantástica», explicaba el responsable de La Triple, que hace 73 años que continúa activa durante las noches del 5 de enero en el municipio.