VIDEOS: Las mejores imágenes de la nevada en el Camp de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La borrasca Francis ha hecho que la nieve haya hecho acto de presencia en el Camp de Tarragona y en las Terres de l'Ebre. Los ciudadanos no han dudado en capturar los primeros copos de nieve en imágenes y vídeos y compartirlos en las redes sociales.

Entre los municipios que se han visto sorprendidos por la nieve hay Tarragona, Reus, la Canonja, Cambrils, Vila-seca, Torredembarra, el Morell, els Pallaresos, l'Espluga de Francolí, Valls, Vallmoll, Tortosa, Flix, la Fatarella, entre otros.