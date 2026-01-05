El Tarragonès, tercera peor comarca de Cataluña en la gestión de recogida de residuos selectiva

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona se suma al avance general de toda Cataluña en la recogida selectiva de residuos durante los últimos 25 años. Entre el año 2000 y el año 2024, los municipios catalanes han pasado del 14% de residuos recogidos a casi un 50%, según datos de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC). En el caso del Campo de Tarragona, la comarca del Tarragonès se sitúa como la tercera con peores porcentajes del territorio catalán, con sólo el 39% de los residuos recogidos a través de este servicio, y como la última a la lista de la provincia.

Aunque el avance es positivo desde inicios de siglo, sólo dos de las comarcas de la demarcación tarraconense superan la media general del 2024, situada en el del 47,11%. La Conca de Barberà es posiciona como líder del ranking catalán con un 75,64% de los residuos recogidos con el método selectivo durante el año pasado, mayoritariamente con el servicio Puerta a Puerta, según datos del ARC.

Sin embargo, nuevos datos actualizados del último trimestre del 2025 por el Consejo de la Conca de Barberà confirman su liderazgo, que aumenta hasta el 75,86% su recogida. En el caso de residuos generado por habitantes, sin embargo, ha aumentado con respecto a los últimos dos años, con el 1,53 kilos por habitante generados al día, 0,8 kilos más que el año 2024.

El Priorat se sitúa como la segunda mejor de la provincia de Tarragona, con un 67,15% de residuos recogidos. El Baix Penedès (46,9%), el Baix Camp (45,26%) y el Alt Camp (45%) las siguen, sin llegar a la media, pero con mejoras con respecto a otros años.

Mejora en el reciclaje

Además, el reciclaje ha aumentado notablemente por toda la demarcación, concretamente sobre el resto no separado, que va al contenedor gris, donde el año 2000 donde sólo el 14% de los residuos se reciclaban, con respecto al 53,26% que actualmente se lleva a cabo en Tarragona. Unas cifras reflejadas en la generación de residuos por habitante, que ha sufrido una reducción de más 210 kilos.