Protección Civil desactiva el plan Neucat pero mantiene la alerta por frío intenso y viento fuerte

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado el plan especial de emergencias por nevadas en Cataluña (Neucat), una vez finalizado el episodio más intenso de nieve. Sin embargo, ha avisado de la previsión de temperaturas extremadamente bajas los próximos días por todo el territorio, con riesgo de heladas generalizadas y problemas de movilidad por la formación de placas de hielo.

Paralelamente, se mantiene en alerta el plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (Ventcat) por la previsión de rachas muy fuertes, especialmente en el Empordà, que también pueden afectar al Pirineo y el Prepirineo. Protección Civil pide extremar las precauciones.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, se han registrado grosores de nieve de entre 5 y 10 centímetros en sectores de la Conca de Barberà, las Garrigues, el Urgell, la Segarra, Anoia y el Alt Camp, mientras que en el resto de la Cataluña central y Ponent los grosores han sido inferiores. Todavía pueden producirse algunas precipitaciones residuales en comarcas del Penedès y de la demarcación de Barcelona.

Se mantiene la previsión de frío intenso, que se extenderá a casi todo el territorio y se acentuará a partir del miércoles, afectando especialmente al centro del país, el litoral y el prelitoral. Se prevén heladas fuertes en el interior y débiles o moderadas en el litoral, hecho que puede favorecer la formación de placas de hielo en la calzada. Doce municipios han activado sus planes de actuación municipales por riesgo de frío intenso.

Con respecto a las incidencias, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 18.00 horas un total de 198 llamadas relacionadas con la nieve, que han generado 159 expedientes, principalmente por afectaciones enel tráfico en la Segarra, la Conca de Barberà y Anoia. Los Bomberos de la Generalitat han mantenido rutas preventivas hasta la normalización de la circulación, y los operativos extraordinarios se han desactivado a las 19 horas.

Por otra parte, Protección Civil mantiene en alerta el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (Ventcat) por la previsión de rachas muy fuertes en el Empordà, que pueden superar los 108 km/h, y que también pueden afectar al Pirineo y el Prepirineo. El viento puede provocar el fenómeno de la ventisca, con una reducción significativa de la visibilidad. Se recomienda evitar zonas boscosas, asegurar objetos en el exterior y extremar la prudencia tanto en la carretera como en actividades al aire libre.