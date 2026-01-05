Diari Més

El paro en Tarragona y el Ebre crece ligeramente en diciembre

El territorio cuenta con 346.863 afiliados en la seguridad social, un 2,16% más que a final de 2024

Un empleado del oleícola Faiges preparando bidones de envasado en Tortosa.

ACNAgència de notícies

Las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre han registrado a 334 parados más durante el mes de diciembre, un incremento del 0,88% con respecto a noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo de este lunes. El mes pasado se registraron 38.410 personas sin trabajo. 15.836 son hombres y 22.574 son mujeres, y 3.040 parados tienen menos de 25 años. El paro de diciembre sigue siendo cuatro puntos inferiores con respecto al año anterior, cuando había 1.587 personas más sin trabajo (3,97%).

Por otra parte, las comarcas tarraconenses y ebrenses cuentan con 346.863 afiliados a la seguridad social, 7.334 más que el mismo mes del 2024, lo que representa un 2,16% de incremento. Respecto a noviembre, hay -3.167 menos afiliaciones, una reducción del 0,9%.

La tendencia al alza del paro que se ha producido en Tarragona y el Ebre, también se ha registrado en el resto de demarcaciones. De los 38.410 parados , 1.335 se han registrado en el sector agrícola, 3.321 en la industria, 3.065 a la construcción y 27.275 al sector servicios. 3.414 de los parados no han tenido un trabajo previo. Todos los sectores han registrado pequeños incrementos de personas sin trabajo.

Con respecto a los contratos, se han creado 16.166. Son 1.822 5 menos que en noviembre con una reducción del 10,13%, y 969 más que en el mes de diciembre de 2024, un incremento del 6,38%. 6.071 de los contratos han sido indefinidos, 1.452 menos que en noviembre (-19,3%) y 170 más que en diciembre del año anterior (-2,88%). El número de contratos temporales han sido 10.095, 370 menos que en noviembre de 2025 (-3,54%) y 799 más que un año antes (8,6%).

