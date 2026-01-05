La noche de Reyes vuelve a llenar hoy las calles del Camp de Tarragona

En Salou a las 19 h, en Vila-seca a partir de las 17 h, en Cambrils a las 19 h y en el Vendrell a las 18 h.AYUNTAMIENTO DE SALOU

La noche más mágica del año se vive hoy, 5 de enero, en los principales municipios del Camp de Tarragona con la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente, en un amplio abanico de cabalgatas y actividades pensadas para el público familiar. Salou, Vila-seca, Cambrils, el Vendrell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Falset y Montblanc concentran buena parte de las propuestas de esta noche previa al día de Reyes, con recorridos urbanos, espectáculos y reparto de regalos.

En Salou, los Reyes llegarán por mar a las 19.00 horas e iniciarán una cabalgata por las principales calles del municipio, con una lluvia de caramelos reforzada respecto a años anteriores y con un tramo sin ruido pensado para niños con hipersensibilidad auditiva. La jornada culminará en la Torre Vella con una representación y la entrega de regalos.

En Vila-seca, la llegada está prevista a partir de las 17.00 horas con un pasacalle hasta el Castillo, donde tendrá lugar el saludo desde el balcón. El acto se podrá seguir en directo por TAC12 TV, también desde la Pineda y la Plana, donde habrá cabalgatas propias y reparto de regalos.

En Cambrils, la llegada de los Reyes se hará en el Moll del Rec a las 19.00 horas, precedida de animación y fuegos artificiales, y con un recorrido que culminará en la plaza del Ayuntamiento con chocolatada y recogida de cartas.

En la Pobla de Mafumet, la cabalgata empezará a las 18.00 horas y, acto seguido, Sus Majestades repartirán regalos y caramelos por todos los hogares del municipio. El recorrido se puede consultar en este enlace: https://goo.su/WjE10. En Constantí se vivirá la cabalgata a partir de las 17.30 horas, con entrega de regalos en el pabellón polideportivo.

En el Priorat, Falset acogerá la cabalgata a partir de las 19.30 horas, después de un taller familiar, con llegada a la plaza de la Quartera, mientras que en Montblanc el desfile empezará a las 18.00 horas con recorrido por el núcleo amurallado y recibimiento final en la plaza Major. Mañana, 6 de enero, los Reyes completarán su visita repartiendo regalos a los hogares, poniendo el punto final a las celebraciones navideñas.

El Vendrell celebra este año el centenario de su cabalgata de Ses Majestats

La cabalgata del centenario

En el Vendrell, la Festividad de Reyes de este año tendrá un carácter especial, ya que hoy celebrará su centenario. La primera documentada en el municipio fecha de 1926 y, para conmemorar la efeméride, se han programado actos y una exposición que repasa los momentos más significativos de su historia. Sus Majestades llegarán a los barrios marítimos a partir de las 15.45 horas y, a las 18.00 horas, empezará la cabalgata desde la zona escolar, con recorrido a pie hasta la plaza Vella, donde tendrá lugar la adoración del Niño Jesús antes del reparto de juguetes.