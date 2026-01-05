La nieve deja grosores de más de 10 centímetros en Tarragona

Dos niños muestran las bolas de nieve que han hecho en el monasterio de Poblet.ACN

La nieve ha dejado grosores de entre tres y cuatro centímetros de forma generalizada y se han superado los cinco centímetros en algunos puntos del prelitoral de Tarragona y Barcelona.

Así lo ha explicado el jefe de predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), Santi Segalà, que ha precisado que incluso se han superado los 10 centímetros en Santa Coloma de Queralt, en la Conca de Barberà. Se prevé que la nieve se vaya "restringiendo" esta tarde hacia la zona del prelitoral de Barcelona y Tarragona.

El episodio de nieve no ha provocado de momento ninguna incidencia grave, según ha dicho la subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, que ha pedido precaución en los desplazamientos por las heladas que puede provocar el frío.