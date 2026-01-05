La nieve complica la circulación en Tarragona: carreteras cortadas y cadenas obligatorias

La circulación se puede hacer con dificultades en la N-240 a la altura de l'Espluga de Francolí.ACN

La nevada en cotas bajas en varios puntos de Cataluña ha dificultado la circulación, especialmente en la A-2 y la C-25, en nieve o hielo en la calzada, y ha obligado a cortar cuatro carreteras, dos en Tarragona y dos en Barcelona y a llevar cadenas o neumáticos de invierno a ocho.

Según datos del Servei Català de Trànsit, la presencia de nieve en la carretera ha obligado a cortar la C-14 entre Solivella y Ciutadilla, en Tarragona, y la B-221 en Montmaneu, y la BV-2204, en Santa Margarida de Montbui, ambas en Barcelona. La C-14 ya está reabierta pero se tiene que circular con cadenas. También se ha cortado la C-241d en Santa Coloma de Queralt por la nieve.

Además, según Trànsit, también son necesarias las cadenas en la C-12, entre Maials y Torrebesses, la C-242, entre Torrebesses y Ulldemolins, la C-233, entre Bovera y Castelldans, la C-426, entre La Coma y Tuixent, la C-563, entre Josa de Cadí y Gósol, la L-214, entre Cervera y Cabestany, la C-243, en Cabestany, y la BV4031, entre Castellar de N'Hug y Toses.

En la A-2 y la C-25 también hay varios tramos afectados por la nieve y el hielo en la calzada, de manera que Trànsit pide mucha precaución en la circulación. De hecho, en la A-2 en Cervera un accidente ha obligado a cortar un carril en sentido Lleida y ha provocado retenciones.

Paralelamente, los Bombers también están haciendo rutas preventivas por las vías afectadas por las nevadas, como la B-211, entre la Pandella y Santa Coloma de Queralt, y la AP-2, en l'Espluga de Francolí.