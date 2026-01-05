Montblanc habilitará el paso de ronda de Sant Francesc y tres nuevas plantas de la torre 13

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La torre 13 de la muralla de Montblanc y el paso de ronda en su tramo desde el portal de Sant Francesc se restaurarán y pondrán en uso después de la detección de desperfectos y de años de trabajos parados. La edificación medieval, situada entre las calles Muralla Jaume II y la calle de la Muralla de Sant Francesc, permitirá su visita a tres nuevas plantas: la segunda, tercera y la cubierta superior, habilitándose para poder dar acceso desde el paso de ronda del portal de Sant Francesc.

El Ayuntamiento montblanquí, finalmente, ha adjudicado las obras a la empresa Albin Arquitectos, por un total de 176.522 euros. Según el informe presentado por la empresa, la actuación ha sido impulsada por las «patologías» detectadas en la torre, que a pesar de encontrarse «en un buen estado de conservación», presenta pérdidas de material que afectan en las piedras interiores. Una de estas «pérdidas», provocada por un desprendimiento durante las Fiestas Mayores de la localidad el año 2024.

Durante la restauración, el proyecto prevé la instalación de escaleras para acceder a los diferentes pisos y un saneamiento «cuidadoso» de todas las piedras, así como una limpieza de la torre para habilitarla al público.

De Sant Francesc en Castlà

Sin embargo, la actuación también proyecta la instalación de un tramo más del paso de ronda que, actualmente no se puede visitar. El recorrido, de 110 metros de longitud, se sitúa al lado suroeste de la torre 13 y pretende conectarse con el futuro mirador de la edificación. Una actuación que se mantenía parada y que solucionará la conectividad al paso de ronda desde el Portal de Sant Francesc, uno de los cuatro portales históricos de Montblanc, con el Portal de Castlà del recinto medieval. Les principales actuaciones se portarán a término con el pavimento del paso, el cual también será saneado y en los nuevos accesos se instalará iluminación LED para permitir el uso nocturno de la edificación.

El proyecto pretende consolidar la zona, declarada Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), por ofrecer una mejor accesibilidad y oferta al municipio. El plazo de ejecución marcado por el Ayuntamiento de Montblanc es de cuatro meses para la empresa constructora, aunque no se descarta una ampliación de plazo para la restauración prevista.