La Diputació intensifica las tareas de la brigada para minimizar los efectos de la nieve en la red vial

Un dispositivo formado por 5 equipos quitanieves y una treintena de personas de las brigadas de carreteras de la Diputació de Tarragona trabajan para minimizar los efectos de la nieve y de las bajas temperaturas en la red vial de la institución en la demarcación. Este lunes los equipos están limpiando y esparciendo sal en las carreteras más afectadas, sobre todo en las comarcas de la Conca de Barberà, el Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre.

Durante la noche de domingo a lunes, 2 equipos ya han recorrido varios tramos de la red vial para hacer tareas preventivas, que se reanudarán una vez finalice la precipitación para evitar la formación de placas de hielo en la calzada, coincidiendo con la ola de frío. Hasta el momento no ha habido ninguna incidencia en la red local de la Diputació de Tarragona, donde se prevé esparcir un total de 50 toneladas de sal.