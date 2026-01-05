Desarticulado un grupo que se dedicaba a robar en supermercados de toda España, algunos en Tarragona

Para cuatro de los siete integrantes de la organización se decretó el ingreso en la prisión provisional sin fianza.Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en la Comunidad Valenciana a cinco personas e investiga dos más por, supuestamente, formar parte de un grupo dedicado a los hurtos en supermercados de toda España. Según el instituto armado, alguno de los 58 hurtos que se investigan habría tenido lugar en establecimientos de Tarragona.

La investigación, iniciada en octubre, detectó que los autores utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse a supermercados de Valencia, Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Múrcia, Teruel, Zaragoza y Tarragona. Mientras entretenían a un trabajador haciendo el pago de algún producto de escaso valor, el resto sacaba carros llenos de artículos de gran valor, llegando a un total de 40.000 euros, que revendían en barrios marginales de Alberic, Carlet y Torrent.

Después de un cacheo en la vivienda de los supuestos jefes en el municipio de Gavarda, que permitió localizar dinero en efectivos y objetos sustraídos, cuatro de los detenidos ingresaron en prisión provisionalmente y sin fianza por orden judicial. Los arrestados sumaban numerosos antecedentes penales por robos también en supermercados y rotura de condena, entre otros hechos.