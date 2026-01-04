Investigadoras de la URV crean una aplicación para dejar de fumar durante el embarazo

Investigadoras del Grupo de investigación Tecnologías de la Información y Comunicación en Atención Primaria (TICS-AP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han creado una aplicación para que las personas embarazadas dejen de fumar durante la gestación. Hace diez años, el grupo creó una aplicación móvil «gamificada» con el nombre 'Tobbstop' y ahora lo han adaptado a las embarazadas.

La investigadora principal, Cristina Rey, explica a la ACN que se trata de un «juego para ayudar en un proceso complejo» como es dejar de fumar. A la aplicación hay juegos para «entretener» a las usuarias en los momentos de «máxima ansiedad o desazón para fumar». Además, se hace un «monitorización» del proceso de deshabituación con el tabaco.

En Cataluña se estima que el 13% de las mujeres embarazadas fumadoras no consiguen dejar de fumar durante el embarazo. Ante esta situación, el grupo de investigación ha trabajado para adaptar los mensajes de 'Tobbstop' en torno a la gestación.

Ahora están llevando a cabo un ensayo comunitario con 105 mujeres, con un grupo de que usa la aplicación y otro que hace el tratamiento habitual, con sólo los consejos de los profesionales sanitarios. Desde la URV quieren ver si la aplicación puede ayudar a las embarazadas a dejar de fumar.

A la app las usuarias tienen recursos bibliográficos, vídeos y algunas recomendaciones para dejar de fumar. También un «botón del pánico» para, en caso de sufrir un momento de ansiedad, hacer ejercicios de relajación.

Más riesgos durante el parto

Rey insiste en que fumar es un «problema grave» en general y, sobre todo, en las mujeres embarazadas. «Hay bastantes evidencias que determinan que las embarazadas que fuman tienen más riesgos para ellas en el momento del parto. También para sus bebés, en el momento de nacer y durante los primeros años de vida», asegura.

El estudio, que ha sido premiado por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona todavía se está desarrollando, pero las investigadoras ya han obtenido algunos resultados preliminares.

Han observado que el tabaquismo durante el embarazo aumenta el riesgo de parte distócico y prematuro. Esta alteración provoca que se requiera una intervención instrumental durante el parto con una cesárea o utilizando instrumentos como fórceps y espátulas.

Según el estudio preliminar, el 46,2% de las participantes tuvo un parto de este tipo. Se trata de casi el doble de la población general. Asimismo, el 20,9% de los partos fueron prematuros, una cifra tres veces superior a la media estatal (datos INE, 2023).

Infradiagnóstico por el estigma social

Les investigadoras apuntan que hoy día hay muchas aplicaciones destinadas en el ámbito de la salud. «El proceso de dejar de fumar es muy complejo y la gamificación es una herramienta que puede hacer aumentar las tasas de éxito», dice Rey. La investigadora principal recuerda que «las evidencias les dice que las personas tienen que intentarlo muchas veces antes de conseguirlo», y la aplicación puede ser una «buena herramienta» para no desfallecer.

La médico del CAP Llibertat de Reus, Maria Agras, y doctoranda de la URV, remarca que las embarazadas son una «población vulnerable». Además, explica que en el tabaquismo están «infradiagnosticadas» porque las mujeres gestantes no quieren decir que fuman.

«Tienen vergüenza y hay un estigma social importante». En este sentido, señala que los profesionales sanitarios tienen «que insistir» desde la atención primaria con el fin de detectar los casos y «hacer una prevención lo antes posible».

Con respecto a las aplicaciones, Agras subraya que en el mercado cada vez hay más, pero hay que saber si han sido validadas. «No todo sirve», alerta. Desde la consulta recomiendan aquellas que tienen más «evidencias». Ahora están estudiando si 'Tobbstop' es «útil» para la población general.

La médico comenta que cualquier persona que quiera dejar de ahumar se tiene que dirigir a la atención primaria y desde enfermería se hace un «acompañamiento» con visitas de seguimiento.