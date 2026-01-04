La inversión en viviendas nuevas crece un 15% en las comarcas de Tarragona durante el 2025

Grúas en la construcción de un edificio en la demarcación de TarragonaCOATT

El número de viviendas de nueva construcción ha incrementado un 6,8% en las comarcas de Tarragona durante el 2025. La inversión en viviendas nuevas ha crecido cerca de un 15% y supera los 265 millones de euros de presupuesto de ejecución material (PEM), 34,5 millones más que el año anterior.

Según datos del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Tarragona (COATT), de las 1.725 viviendas de 2024 se ha pasado a 1.835 viviendas en el 2025. El Vendrell (135%), Roda de Berà (75%) y Salou (75%) lideran el incremento.

En Salou, en concreto, se ha pasado de 182 viviendas nuevas en el 2024 a 319 en el 2025. En el Vendrell, la cifra es de 80 construcciones nuevas. Este incremento de la obra nueva y la inversión hace que el sector de la construcción sea optimista para los próximos años.

Con respecto a la tipología y según los datos del COATT, durante el 2025 ha bajado la vivienda unifamiliar más en un 15%, pero ha crecido la construcción de bloques más de un 77% respecto del 2024.

El año pasado se comunicaron en Tarragona 432 finales de obra, que suponen una bajada del 6,09% respecto de 2024. No es un dato contradictorio con los crecimientos de 2025, ya que los finales de obra responden a diferentes plazos de ejecución.

La rehabilitación se mantiene

Como se extrae del informe elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Tarragona, la rehabilitación «mantiene un peso sólido» en la actividad de construcción. En el 2025 se iniciaron 1.058 obras (989 en el 2024). La inversión ha bajado ligeramente un 2,5%, hasta los 93,7 millones de euros.

Les actuaciones de rehabilitación se han reducido un 14% en Tarragona y Reus y entre el 10% y el 25% en Valls, el Vendrell, Calafell o Cunit. El incremento de la rehabilitación en municipios pequeños ha compensado la dinámica.

La actividad profesional ha crecido un 4,65% en el 2025, con 10.944 intervenciones (10.467 en el 2024). Un 35% de los trabajos están directamente relacionados con proyectos, direcciones, coordinaciones de seguridad y salud, y el resto corresponde a certificados, informes y valoraciones.

En el 2025 han crecido un 15,63% los informes, dictámenes y reconocimientos y un 22% la coordinación en fase de proyecto. Han retrocedido las tasaciones. Les intervenciones de técnicos de fuera de la demarcación llega al 38%, aunque ha crecido la intervención de los técnicos tarraconenses un 30%.