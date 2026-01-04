Bancos de niebla dificultan la circulación en varias carreteras de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Bancos de niebla están complicando la circulación este domingo en varias carreteras tarraconenses. El Servicio Catalán de Tráfico alerta de visibilidad reducida en la N-240 en su paso por Valls, entre los puntos kilométricos 26 y 28, en ambos sentidos de la marcha.

También se ve afectada la misma carretera entre Vimbodí y l'Espluga de Francolí, concretamente entre los puntos kilométricos 44 y 49.1 en ambos sentidos de la marcha.

La situación también se vive en otras vías de Cataluña, como es el caso de la A-2 en Ribera de Ondarra y entre Hostalets de Pierola i Castellolí, y la C-16 en Cercs.

Ante esta situación, las autoridades piden extremar la prudencia en el volante, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.