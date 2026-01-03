¿Dónde se podría ver nieve este fin de semana?

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La llegada de la borrasca Francis este fin de semana traerá un episodio de tiempo plenamente invernal a Cataluña. Aunque este podría ya hacerse notar el sábado por la tarde, será a partir del domingo cuando el cambio de tiempo se consolide. Se esperan lluvias débiles o puntualmente moderadas y un descenso progresivo de la cota de nieve.

Les nevadas más importantes se concentrarán en el Pirineo oriental, mientras que al occidental serán más modestas. Ahora bien, en la demarcación de Tarragona también se prevé nieve, lluvia, viento y una bajada notable de las temperaturas. De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ya ha activado avisos por riesgo moderado de nieve en varias comarcas, entre ellas, el Priorat, la Terra Alta y la Ribera d'Ebre donde la cota podría llegar a bajar hasta los 200 metros.

Entre la madrugada de domingo a lunes, la nieve podría llegar a cotas bajas del interior de Tarragona, con especial incidencia en zonas como las montañas de Prades y los Ports, aunque no se descarta que se puedan ver copos en puntos próximos al litoral o incluso a la ciudad de Tarragona. Eso sí, la lluvia afectará a la Costa Daurada y el Delta del Ebre, con chaparrones intermitentes, sobre todo durante la primera parte del día.

El lunes, el aviso se mantendrá activo en toda la provincia y podrá alcanzar alerta naranja en el Alt Camp y la Conca de Barberà, donde se prevén las condiciones más adversas. Se podrían acumular más de 2 centímetros de nieve por encima de los 400 metros, con nevadas más débiles a partir de los 200 metros.

Les temperaturas caerán de manera significativa: las mínimas oscilarán entre 0 y 7 grados, con valores bajo cero en algunos municipios del interior, mientras que las máximas difícilmente superarán los 10 °C. En el litoral y prelitoral, los termómetros se moverán entre 10 y 14 °C, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Por todo eso, Protección Civil recomienda extremar la precaución en la movilidad, especialmente en carreteras del interior y zonas de montaña.