El 112 recibe 6.000 llamadas por incidentes durante la noche de Fin de Año: 167 en Tarragona

El teléfono de emergencias, el 112, ha gestionado durante la noche de Fin de Año y hasta las nueve de la mañana del día 1 un total de 6.171 llamadas correspondientes a 4.358 incidentes. Por comarcas, el grueso de los avisos se ha concentrado en el Barcelonès (56,49%), seguido del Vallès Occidental (11,45%) y el Baix Llobregat (8,22%).

Con respecto a los municipios, Barcelona encabeza el número de llamadas con 2.158 avisos, seguimiento de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) y Tarragona (167). La franja horaria con más actividad se ha situado entre las dos y las seis de la madrugada.

Entre los incidentes más destacados hay dos incendios en viviendas en las Terres de l'Ebre. El primero se ha producido durante la madrugada en un piso de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa, donde el fuego, localizado en el comedor, ha afectado a tres personas. Una de ellas ha sido evacuada por el SEM en estado menos grave.

A primera hora de la mañana, los Bombers también han intervenido en un incendio en una vivienda de Vinebre, en la Ribera d'Ebre. El aviso se ha recibido a las 08.51 horas y dos dotaciones se han desplazado hasta la calle Calvari, donde ha quemado una persiana. En este caso, no se han registrado heridos.