Salou ampliará el horario del servicio de socorrismo para prevenir incidencias nocturnas en verano

El Ayuntamiento de Salou ampliará el servicio de socorrismo de manera extraordinaria durante la temporada de verano a partir de este 2026. La medida, impulsada por el consistorio ante la necesidad de un servicio de prevención en las diversas playas del municipio, extenderá el horario habitual entre las 20.00 h y las 22.00 h, del 1 de junio al 30 de septiembre.

El objetivo principal es reducir las incidencias que se producen en gran parte, según el Ayuntamiento, durante las horas posteriores al servicio habitual. Actualmente, el servicio de verano concurría entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h, pero desde el consistorio consideran necesario la ampliación de la vigilancia al menos durante las próximas cuatro temporadas.

La ampliación, sin embargo, comportará un incremento del material de uso y la necesidad de licitar un contrato con una empresa externa que gestione la vigilancia los próximos veranos. En total, se prevé una inversión de 4.750.700,67 millones de euros.

El Ayuntamiento espera asegurar al servicio durante las próximas dos temporadas y, eventualmente, prorrogarlo dos más, ya que indican que no cuenta en su plantilla» con «el personal cualificado ni de los recursos materiales para prestar directamente las tareas propias de este servicio».

El nuevo servicio especial extraordinario se llevará a cabo en seis de las ocho playas salouenses, concretándose en las zonas de Llevant y Capellans, Cap de Salou, Llarga, Llenguadets y Ponent. De esta manera, sólo la cala Peña Cortada, cala Fuente y cala Cangrejos. La playa de Ponent será la más reforzada con 10 efectivos, incluyendo tres patrones de embarcaciones, siete socorristas y dos rondas de baño asistido.

La medida afectaría a las posiciones de coordinador, el socorrista operador, un socorrista patrón de embarcación, dos socorristas del vehículo de intervención rápida (VIR) y un socorrista adicional.

El consistorio prevé cubrir 419 días en total de servicios de vigilancia, iniciando el viernes de Dolors de la Setmana Santa de este 2026 y finalizando el 17 de octubre del 2027.

Más prevención

El nuevo contrato publicado el pasado 30 de diciembre comportará la producción de 24 puestos de trabajo a todas las playas salouenses, incluyendo la vigilancia adicional. La ampliación del equipamiento pretende ser una medida resolutiva para este año, recordando las dos muertes del pasado septiembre en la playa Larga del municipio.

En aquel caso, el 112 recibió la llamada en las 20.45, casi una hora después de que finalizas el servicio de socorrismo de aquella zona. A pesar del refuerzo de las playas durante el año pasado, ahora el Ayuntamiento de Salou también pide a la empresa adjudicataria del contrato la aportación de material propio, entre los que figuran vehículos y elementos necesarios como la megafonía, o material de socorro.

Ahora, el Ayuntamiento de Salou busca mejorar la seguridad en la mayor parte de su territorio costero, preparándose para una temporada que prevé incrementar el turismo internacional para el 2026.