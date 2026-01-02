Mapa de nieve en Tarragona: los municipios en alerta por la llegada de la borrasca Francis

La borrasca Francis llegará a Cataluña este fin de semana y podría dejar nieve en algunos puntos de Tarragona. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta amarilla por riesgo moderado en las comarcas del Priorat, Terra Alta y Ribera d’Ebre, donde la cota de nieve se situará alrededor de los 200 metros.

De hecho, se espera que el episodio pueda continuar durante la jornada del lunes. Además de la nieve, la borrasca Francis traerá lluvia, frío y viento a la demarcación de Tarragona, por lo que los termómetros caerán en picado e incluso se espera que se puedan registrar temperaturas bajo cero en algunos municipios.

Mapa del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) con la previsión de nevadas en Tarragona el domingo por la tarde.Meteocat

Así pues, con la llegada de Francis, se prevé viento suave en el sur y norte del país, aunque en el litoral podrían registrarse ráfagas de 30 a 40 km/h. Las temperaturas máximas oscilarán entre 10 y 14 °C en litoral y prelitoral, mientras que en el interior, especialmente donde haya niebla, descenderán más. Las mínimas quedarán por debajo de 5 °C en muchos puntos, con heladas en el Pirineo, Prepirineo y la depresión central.

Eso sí, será a partir del domingo cuando se consolide el cambio de tiempo, con lluvias débiles o puntualmente moderadas y la cota de nieve descendiendo. Se esperan nevadas importantes en el Pirineo oriental y acumulaciones débiles en el sector occidental, mientras que el viento de mistral o noroeste soplará moderado en el Delta de l'Ebre.

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Tarragona, donde se indica la probabilidad de nieve para el lunes.Aemet

Entre la madrugada y la mañana del lunes podría nevar en cotas bajas del interior de Tarragona, como en las montañas de Prades y Els Ports, y no se descarta que la nieve llegue incluso a la ciudad de Tarragona. La lluvia también aparecerá en la Costa Daurada y el Delta de l'Ebre, con chaparrones durante la primera parte del día.

A partir del martes, el frío se impondrá y durará varios días, por lo que se recomienda preparar abrigos y extremar precauciones durante este episodio de la borrasca Francis. La combinación de bajas temperaturas, nieve en cotas bajas y lluvias intermitentes mantiene la alerta activa en varias comarcas de Tarragona.