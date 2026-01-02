Baja la mortalidad a las carreteras tarraconenses este 2025, con 3 muertos menos respecto el 2024

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona ha registat este 2025 treinta muertos, 3 menos que el año pasado y acumula una reducción del 25% en comparación con el 2019. Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), las comarcas con más víctimas hasta ahora son el Baix Camp (7) y el Tarragonès (6), mientras que la AP-7 acumula 11 muertos en esta demarcación. En Tarragona, también se han registrado 7 de las 10 víctimas mortales de vehículos pesados.

En Cataluña, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, 144 personas han muerto en 136 accidentes mortales en la red vial interurbana de Cataluña. Durante el mismo periodo del año pasado, perdieron la vida 136 personas en 123 siniestros mortales y en este sentido, este año se ha registrado un 6% más de muertos en las carreteras catalanas.

Si se compara con el 2019 (año de referencia para el cumplimiento de objetivos), cuándo murieron 175 personas en 161 siniestros, la reducción de la siniestralidad es del 18%. Es una bajada importante, todo y que ligeramente por debajo del 20% de reducción fijado en el Plan de Seguridad Vial 2024-2026.

Balance de la siniestralidad en la red vial catalana hasta el 31 de diciembre de 2025.SCT

En Barcelona, 65 personas han perdido la vida en las carreteras, 10 más que en 2024, hecho que representa un incremento del 17% de los accidentes mortales en esta demarcación, aunque hay un descenso del 20% con respecto al 2019. En las carreteras de Lleida, se han contabilizado 27 víctimas mortales, una más que en el 2024. Finalmente, Girona este año ha registrado la misma cifra que el año anterior, un total de 22 víctimas mortales en vía interurbana y respecto el 2019 experimenta una reducción del 18,5%.

Respecto a los heridos graves, este año se han registrado 861, una cifra superior a los 807 del mismo periodo del año pasado. El mes de diciembre se ha cerrado con 11 víctimas mortales. Por otra parte, de las 144 víctimas mortales de este 2025, 114 eran hombres y 30, mujeres, y en cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 75% son hombres y el 25%, mujeres.

Vulnerables, 4 de cada 10 víctimas

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 43% del total de finados por accidentes de tráfico. En este sentido, 45 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más muertos (45) y suponen el 31,25% del total de víctimas, aunque ha muerto uno menos que el año pasado. Con respecto a peatones (12), han muerto dos más en comparación con el 2024.

Ante esta siniestralidad de los colectivos más frágiles, el SCT hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios, respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos. El resto de finados viajaban en turismo (63), vehículo pesado (10) y furgoneta (8). En cuanto al tipo de accidentes, de entre los 134 siniestros mortales hay 44 accidentes simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 persecuciones y 12 atropellos.

Con respecto a las vías, las carreteras que han acumulado más muertos son la AP-7 (17), la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red vial. La C-12, la N-340 y la C-31 han registrado este año 4 muertos y la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 y la C-16, 3 respectivamente.

Aumentan las víctimas mortales entre los jóvenes

Respecto a la edad de las víctimas mortales, aunque la franja que registra más defunciones es la de 55 a 64 años, con 27 personas muertas —la misma cifra que el año pasado—, hay que destacar el aumento de víctimas mortales entre los grupos poblacionales más jóvenes. En este sentido, este año 51 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas, hecho que representa el 35% del total de muertos, es decir, 12 más que el año pasado (39). En concreto, se han registrado 24 víctimas mortales en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 en la de 25 a 34 años, 18 en la de 35 a 44 años, 21 en la de 45 a 54 años, 27 en la de 55 a 64 años, 20 en la de 65 a 74 años y 2 en la de 0 a 14 años.

Si se analizan las muertes según el tipo del día de la semana, 64 se han producido en días laborables, mientras que las otras 80 han tenido lugar en fin de semana o en el marco de operaciones especiales de tráfico.