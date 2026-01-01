El temporal Francis traerá nieve en cotas inferiores y lluvia en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los primeros síntomas de la llegada de la borrasca Francis en la Península se empezarán a notar a partir de este jueves, 1 de enero. Las bajas temperaturas y la humedad harán acto de presencia en el Camp de Tarragona. La situación meteorológica será variable en la costa de Tarragona, donde podrían aparecer algunas nubes bajas que no dejarían lluvia.

Con el nuevo temporal soplará viento de forma suave en el extremo sur y norte del país, aunque en el litoral central podríamos registrar alguna ráfaga de más de 30 o 40 km/h. La temperatura será con máximas de entre 10 y 14 °C en el litoral y prelitoral, y un poco más de frío en el interior, sobre todo allí donde haya niebla. Bajarán las mínimas, que se quedarán por debajo de los 5 °C en muchos puntos de la Cataluña central. Habrá heladas en el Pirineo, comarcas del Prepirineo, puntos de la depresión central y la interior Girona.

La calma tensa en Cataluña se mantendrá durante el viernes, aunque la nubosidad irá a más. El cambio de tiempo se consolidará durante el domingo. Las nubes harán acto de presencia en la mayor parte de Cataluña. Se esperan lluvias débiles o puntualmente moderadas, de carácter intermitente. El mercurio irá de bajada por la llegada del aire frío y la cota de nieve descenderá significativamente. Se esperan nevadas importantes en el Pirineo oriental y algunas enharinadas débiles en el sector occidental. El viento de mistral o del noroeste será moderado en el Delta del Ebro.

Los termómetros caerán en picado a principios de la próxima semana. Se esperan máximas por debajo de los 10 °C en todo el país y noches muy frías, con registros que a menudo quedarán por debajo de 0 °C. Entre la madrugada y la mañana del lunes podría nevar en cotas bajas en puntos del interior de Tarragona, como las montañas de Prades o los Puertos. También la nieve podría caer a la ciudad de Tarragona. La lluvia también aparecerá en la Costa Daurada y el Delta del Ebro, con chaparrones durante la primera parte del día.

Previsión meteorológica para Tarragona.

A partir del martes, se impondrá el frío y durará durante varios días. Por lo que, hay que preparar los abrigos para hacer frente a la borrasca Francis.