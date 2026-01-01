Marcos, nacido en Tarragona, es el primer bebé del año 2026

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El primer bebé del año del Camp de Tarragona ha sido Marcos Galindo Domínguez, que ha nacido en el hospital de Santa Tecla de Tarragona, según ha informado el departamento de Salut. El niño ha venido al mundo a las 08.28 horas. Sus padres viven en Tarragona.

En las Terres de l'Ebre, el primer recién nacido ha llegado a las 03.30 horas en el Hospital Universitario Verge de la Cinta de Tortosa. Se trata de Ishaqa Sawaneh. Sus padres viven en Roquetes.

Nadir ha sido el primer bebé del Baix Penedès.Salut

En la Región Sanitaria Penedès, el primer bebé ha sido Nadir que ha nacido a las 08.36 horas en el Hospital del Vendrell. Sus padres viven en Calafell.

El primer bebé del año de Cataluña ha sido Ander Muñoz Adan, que ha nacido en el hospital Parc Taulí en Sabadell, según ha informado el departamento de Salut. El niño ha venido al mundo cuando pasaban 38 minutos de la medianoche. Sus padres viven en Sabadell.