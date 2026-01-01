El 112 recibe más de 6.000 llamadas por incidentes relacionados con Fin de Año, 167 en Tarragona

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las nueve de la mañana 6.171 llamadas por 4.358 incidentes relacionados con la celebración de Fin de Año. Por comarcas, la mayoría procedían del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) y el Baix Llobregat (8,22%).

Por municipios, destaca Barcelona (2.158), seguido de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) y Tarragona (167). Buena parte de las llamadas se han concentrado entre las dos de la madrugada y las seis de la mañana.

Entre los incidentes destacados hay dos incendios en dos viviendas en las Terres de l'Ebre. El primero ha sido esta madrugada de Fin de año en un piso de la Rambla Pompeu Fabra de Tortosa. El fuego estaba localizado en un comedor y se vieron afectadas tres personas, una de las cuales evacuada en estado menos grave por el SEM.

A primera hora de la mañana, los bomberos también han trabajado en un fuego de vivienda en Vinebre (Ribera d'Ebre). El aviso lo han recibido a las 08.51 horas y se han desplazado con dos dotaciones hasta la calle Calvari. Allí ha quemado una persiana. Ninguna persona ha resultado herida.