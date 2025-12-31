Lluvia de dinero en el Vendrell con el primer premio y un cuarto de la Grossa de Cap d'Any

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Sorteo de Navidad pasó prácticamente de largo de Tarragona, donde sólo el barrio de Sant Pere i Sant Pau pellizcó un quinto premio. Pero la Grossa de Cap d'Any ha dejado mucho dinero en el Camp de Tarragona. El Vendrell ha sido el municipio más agraciado de Cataluña, ya que ha repartido el primer premio el 0.1379 y un cuarto premio, el 15.376. Cambrils también ha repartido otro cuarto premio, el 29.181.

El primer premio de la Grossa de Cap d'Any ha sido para el número 01.379 y se ha vendido en el Vendrell. En este premio los billetes están premiados con 200.000 euros cada uno. Los números anterior y posterior al primer premio recibirán 2.000 euros, la coincidencia con las cuatro últimas cifras ganarán 1.000 euros, si coinciden las tres últimas 250 euros y si son las dos últimas, 35 euros. Además, los billetes que acaben en 9, como el primer premio, recuperarán los 10 euros jugados.

El segundo número premiado de la Grossa de Cap d'Any ha recaído en el número 92.574. El premio se ha repartido en Santa Coloma de Cervelló y Girona. En este premio los billetes están premiados con 65.000 euros cada uno.

El tercer premio ha sido para el número 73.762 y se ha vendido en Parets del Vallès y por internet. En este premio los billetes están premiados con 30.000 euros cada uno.

Los dos cuartos premios han sido el 29.181 y el 15.376. El primero ha caído en Cambrils y en el barrio gerundense de Campdorà el segundo en el Vendrell, en Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) y por internet. En este premio los billetes están premiados con 10.000 euros cada uno.

El primero quinto premio ha sido el 34.006 y se ha vendido en el Prat de Llobregat y en Súria (Bages). Mientras que el segundo ha sido para el número 20.005 y ha caído íntegramente en Barcelona ciudad. El último quinto premio ha estado para el 68.675 y se ha repartido en Gelida. En este premio los billetes están premiados con 5.000 euros cada uno.

La decimotercera edición de la Grossa de Cap d'Any ha repartido este miércoles ocho grandes premios que van de los 5.000 a los 200.000 euros. En concreto, hay un primer premio de 200.000 euros por billete, un segundo de 65.000, uno tercero de 30.000, dos cuartos de 10.000 y tres quintos de 5.000 euros.

Este año se han puesto en venta 100.000 números (del 00000 en el 99999), con un total de 35 series, 30 en formato físico, cinco en formato electrónico. El precio por billete es de 10 euros. En cambio, se ha eliminado La Dooble, un segundo número dentro del mismo billete de la Grande que servía para hacer participaciones a entidades sin ánimo de lucro.

Aparte de los premios principales, se mantienen los premios en las terminaciones de los ocho números ganadores (4 cifras, 3 cifras y 2 últimas cifras coincidentes), así como los números anterior y posterior a cada uno. También se reintegrarán todos los billetes acabados en la última cifra del primer premio.