Desmantelan dos plantaciones de marihuana en el Tarragonés y en la Conca de Barberà

Imagen de los termos industriales que utilizaban para ocultar la marihuana en su transporte por carretera.Guardia Civil

El Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tarragona (DFF), en el marco de la operación MANGA, ha desmantelado dos plantaciones ilegales de marihuana indoor, una en la localidad de Montblanc y otra en Roda de Berà.

La investigación tiene su origen a mediados del mes de abril de 2025, con la colaboración de la Policía Local de Roda de Berà y se han extendido por más de ocho meses para poder identificar a todas las personas que componían la organización criminal. El grupo criminal disponía en el interior de dos inmuebles cultivos de marihuana tipo indoor. También se detectó que las acometidas de electricidad habían sido manipuladas.

También los investigadores pudieron constatar que los miembros de la organización criminal desmantelada extremaban las medidas de seguridad en los inmuebles donde se descubrieron los cultivos. Las viviendas estaban provistas de todo tipo de aislamientos, acústicos y visuales para evitar su detección desde el exterior, incluso utilizando sofisticados sistemas para enmascarar el olor propio que desprende la flor de la marihuana.

Incluso en los desplazamientos fuera de los inmuebles extremaban las medidas de seguridad para no levantar sospechas que pudieran indicar las actividades ilícitas a las que se estaban dedicando. Esta manera de proceder ha quedado evidenciada con el hallazgo en la nave industrial de Montblanc de dos termos industriales «caleteados», los cuales se utilizaban para ocultar la marihuana en su transporte por carretera para su distribución a los puntos de guardería o venta.

La madrugada del pasado día 17 de diciembre se hicieron dos entradas y registro en las localidades citadas de Montblanc y Roda de Berà en las que se detuvieron a cuatro personas, de entre 27 y 32 años, de nacionalidad albanesa.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico y cultivo de droga, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico, estimando en casi 46.000 euros la electricidad consumida de manera fraudulenta.

En el dispositivo participaron agentes del Destacamento Fiscal y Fronteras, con el apoyo de UOPJ, de un guía y perro detector de dinero y patrullas territoriales, Unidades estas de la Comandancia de Tarragona; así como efectivos del GRS nº 5 de Zaragoza. También se contó con los apoyos de técnicos de ENDESA y de la Unitat d’Intervenció i Suport del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya.

En total se incautaron 102 plantas de marihuana en su máximo desarrollo, 67 kg de sumidades floridas y diverso material empleado para el cultivo y procesamiento de la droga.

Las personas detenidas, la droga incautada, el dinero intervenido y demás material, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de los de El Vendrell, que decretó el ingreso en prisión de los detenidos.