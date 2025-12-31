Las Es-Alert baten récords en Cataluña en 2025, con 75 avisos, la mayoría por incendios

La Generalitat ha enviado 75 alertas al móvil (Es-Alert) este año en Cataluña, la cifra más alta desde que en noviembre de 2022 se estrenó este servicio de avisos ante emergencias, de las cuales 35 por incendios, 21 por inundaciones, dos por incidencias químicas, una por oleaje y 16 en el marco de simulacros, según datos recogidos por EFE.

En concreto, Protección Civil de la Generalitat ha enviado, desde que se estrenó este servicio en el 2022, un total de 141 alertas a la ciudadanía -101 por incidentes reales y 40 por simulacros-, y de ellas 57 por incendios, 35 por inundaciones, 6 por alerta química, dos por alerta química en Tarragona y una por oleaje.

El doble respecto el 2024

De esta forma, las 75 Es-Alert enviadas este año baten récords en Cataluña y se doblan las 66 activadas desde el 2022: en el 2024 fueron 36, en 2023 se registraron 29 y el 2022 sólo se envió una, la primera, que se activó por un simulacro.

Las últimas Es-Alert enviadas este año por la Generalitat han sido|estado el pasado 15 de diciembre, en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre por riesgo por las intensas lluvias, el día siguiente por el mismo episodio de lluvias en la comarca tarraconense del Montsià y el 20 de diciembre, también por lluvias a una quincena de municipios de la corona de Barcelona.

Finalmente, el 25 de diciembre pasado Protección Civil envió una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones del Alt y el Baix Empordà (Girona) a causa de la previsión de fuerte oleaje para pedir a la población alejarse de espigones y de paseos marítimos.

Las Es-Alert se envían cuando Protección Civil detecta que pueden ser eficaces ante una emergencia, a pesar de que en algunos casos puntuales, y teniendo en cuenta que se requiere un tiempo para su preparación, si se prevé que la situación de riesgo está cerca de acabar, ya no se envían y se opta por otros mecanismos de aviso, cosa que a veces las rodea de polémica.

En caso de previsión de inundaciones, este tipo de alertas en los móviles se envían con carácter general ante avisos de riesgo extremo (de cinco sobre seis o seis sobre seis) por parte del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y ante avisos de riesgo hidrológico que impliquen riesgo de afectaciones graves por desbordamiento o inundación.

En los incendios, las Es-Alert se acostumbran a enviar para ordenar el confinamiento de personas como medida de precaución, en función de la evolución del fuego.

Sólo se reciben si el móvil tiene cobertura

A diferencia de las llamadas en el teléfono de emergencias 112, que se pueden hacer si hay cobertura de cualquier compañía aunque no sea la contratada por el usuario, en el caso de las Es-Alert sólo funciona si hay cobertura de la compañía de cada ciudadano.

Los envíos de las Es-Alert se hacen desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) y requieren que la zona seleccionada tenga cobertura de la compañía contratada por los vecinos para que les llegue a su terminal.

Una vez seleccionada la zona de envío, las antenas repetidoras que hay distribuidas por el territorio lo envían a todos los móviles que reciben la cobertura, por lo que Protección Civil intenta seleccionar antenas por exceso, ya que los límites de la zona donde se quiere enviar el Es-Alert pueden no coincidir con las de cobertura exacta de todas las compañías.

Se trata de una herramienta de envío inmediato y de alcance masivo y que es de titularidad del Estado, delante de lo que la Generalitat ejerce como a usuaria.

El sistema utiliza una tecnología que permite que las alertas lleguen en pocos según y en toda la población del territorio afectado a través de las antenas que dan cobertura, sin necesidad de tener aplicaciones instaladas ni estar registrado a ningún servicio.

De hecho, es cada compañía quien envía el mensaje a los móviles a los cuales da servicio a través de las antenas seleccionadas.

Las Es-Alert están concebidas como un canal para dar instrucciones claras e inmediatas y como una herramientas más para complementar otros mecanismos de aviso, como las sirenas, los medios de comunicación y las redes sociales.

Tres emergencias de Protección Civil y 84 alertas

Asimismo, según datos de la Generalitat en que ha tenido acceso EFE, a lo largo de este año -con datos hasta finales de noviembre- se han activado 84 alertas en los planes de Protección Civil y tres de ellas en su fase más elevada, la de emergencia: una por incendios, una por inundaciones y el otro por riesgo químico.

De las 84 alertas activadas hasta finales de noviembre de este año en los planes de Protección Civil, 28 han sido por inundaciones, 11 por incendios, 8 por riesgo químico, 7 por incidencias ferroviarias, seis por viento, otras seis por accidentes de transporte de mercancías peligrosas, también seis por accidentes aeronáuticos, cinco por ola de calor, tres por oleaje, tres genéricas y una por frío.