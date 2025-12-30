Reparada la incidencia entre el Prat y Bellvitge pero todavía hay retrasos en varias líneas

La avería en la infraestructura de que este martes ha afectado a la circulación de las líneas R2 Sur, R2, R13, R14, R15, R16 y R17 se ha reparado hacia las 11 de la mañana, pero todavía hay retrasos y los trenes tienen que circular con limitación de velocidad por la zona. Los retrasos han empezado a primera hora por una incidencia en la infraestructura entre el Prat de Llobregat y Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). La previsión es que los trenes recuperen de forma progresiva las frecuencias de paso habituales, según informa Renfe Rodalies.

Además, desde las 6 de la mañana, los trenes de las líneas R2 Norte y R11 han acumulado retrasos por el robo de cable; una incidencia que también ha quedado resuelta hacia las 11 y media del mediodía.

Según explica Adif, poco antes de las 6 de la mañana se ha registrado un problema en una vía entre Bellvitge y el Prat de Llobregat que ha obligado a circular a una velocidad reducida por el punto de la incidencia. Eso ha provocado afectaciones y algunas supresiones de trenes para reducir el número y adaptarlos a la capacidad disponible de la infraestructura.