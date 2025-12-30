La Agència de Residus subvenciona con 8,6 MEUR la retirada de amianto en 581 ubicaciones

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha publicado la tercera resolución de concesión de ayudas para la retirada de amianto de edificios de la convocatoria del 2024, que amplió dos veces su presupuesto. En total se otorgan 8,6 millones de euros a 581 beneficiarios: 2,7 MEUR a 349 personas físicas, autónomos y comunidades de propietarios; 5,7 MEUR a 211 empresas; y 103.000 euros a 14 entes locales, y 73.000 euros a 7 asociaciones. Entre las tres tandas de ayudas, se han concedido unos 21 millones de euros a 1.122 beneficiarios.

En la primera resolución de concesión de ayudas, del mayo pasado, la ARC ya concedió 7,4 MEUR a 281 beneficiarios (148 empresas, 122 personas físicas, autónomos y comunidades de propietarios, 9 entes locales, 1 fundación y 1 asociación), y en la segunda resolución, en octubre, concedió 4,9 MEUR a 260 beneficiarios (130 empresas, 125 personas físicas, autónomos y comunidades de propietarios, y 5 entes locales).

Los importes para cada solicitante se han determinado según los metros cuadrados de amianto a retirar, atendiendo el escalado siguiente: cubiertas de amianto de hasta 49 m2: (2.000 euros); cubiertas de amianto de 50 m2 hasta 99 m2: (40 euros/m2); cubiertas de amianto de 100 m2 hasta 499 m2: (30 euros/m2); cubiertas de amianto de 500 m2 hasta 999 m2: (25 euros/m2); y cubiertas de amianto a partir de 1.000 m2: (20 euros/m2).

Se ha subvencionado la retirada, el transporte y tratamiento de los residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto y, si procede, medios auxiliares. Les actuaciones las tendrán que llevar a cabo empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo de amianto (TRAS). La mayor parte de amianto que se ha solicitado retirar son cubiertas y, en menor medida, otros elementos como canalones, bajantes o depósitos.

El procedimiento para la concesión de las ayudas ha sido respetando el orden de entrada de las solicitudes, siempre que se presentara la documentación necesaria en los periodos establecidos hasta el límite del presupuesto de la subvención.