Salou, Vandellòs, Constantí y Montblanc estudian incorporar lectores de matrículas

El sistema LECTIO de lectores de matrículas de los Mossos d'Esquadra avanza en el Camp de Tarragona con Salou, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Constantí y Montblanc entre los municipios con Policía Local que han pedido información para adherirse. El proyecto lee las placas de los vehículos que circulan por las carreteras de Cataluña y aporta información de interés para investigaciones policiales y para agilizar la resolución de incidentes de seguridad ciudadana.

De entrada se diseñó para instalar lectores en los municipios sin Policía Local, con el acompañamiento de los Mossos en los trámites y la interlocución con los ayuntamientos, y también con charlas informativas dirigidas a consistorios, consejos comarcales y otros entes. En 2025 se han recibido 30 solicitudes y 29 ayuntamientos han mostrado interés en sumarse también.

Entre enero y octubre del 2025, las diferentes unidades han hecho más de 161.000 consultas con el estado actual de cámaras repartidas por el territorio, una herramienta especialmente útil en investigaciones de policía judicial sobre crimen organizado y terrorismo. Ahora mismo, 59 municipios sin Policía Local ya están plenamente integrados en el sistema; once ayuntamientos más están en varias fases de tramitación administrativa para darse de alta y doce se encuentran en fase de recibir la certificación técnica previa. La previsión es cerrar el 2025 con 70 municipios conectados.

Con respecto a los municipios con Policía Local, desde finales del 2023 se trabaja para incorporarlos a LECTIO. El primero será Gavà, previsiblemente el primer trimestre del próximo año, una vez se valide el Convenio de Compartición de Datos. Además de Salou, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Constantí y Montblanc, han solicitado información Cervera, Martorelles, Figueres, Torelló, Cardona, Tona, Vic, Olot, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Roquetes, Deltebre, La Ràpita y Balaguer.

El despliegue incluye 48 lectores en la red vial catalana y nuevas adquisiciones

Control viario y tecnología

En el ámbito viario, se han adquirido 40 lectores para ubicarlos en 18 puntos de la red catalana, con control en ambos sentidos. En diciembre del 2024 se completó una primera fase con 16 lectores en 6 puntos de vías rápidas (C-31, C-33 y AP-7), y las fases siguientes se han desplegado este año. Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido ocho lectores en la AP-7 (Puerta de Barcelona y peaje de la Roca), hasta sumar 48 lectores, y se tramita la adquisición de 32 más. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea y prevé una plataforma de inteligencia de datos a partir de febrero del 2026, así como la conectividad de cámaras en vehículos de Seguridad Ciudadana para alertar ante matrículas de interés como vehículos sustraídos.