Bombers apagan dos incendios el día de Navidad en dos casas, una en la Secuita y otra en Roquetes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat realizaron dos servicios destacados durante el día de Navidad en la demarcación de Tarragona. El primer servicio tuvo lugar a las 17.58 horas en una vivienda de la calle Delfí Guinovart de la Secuita (Tarragonès). En este trabajaron tres dotaciones en ser alertados de un incendio a la chimenea de una casa. A su llegada la chimenea ya estaba apagada y no había humo. Revisaron con la cámara térmica para descartar puntos calientes. Ninguna persona resultó herida.

Por la noche, en el camino Parellades de Roquetes los Bombers trabajaron en la extinción del incendio que se produjo en una vivienda, y que afectó al comedor del inmueble. El aviso lo recibieron a las 23.31 horas y se desplazaron con cuatro dotaciones. El SEM atendió y trasladó a un hombre, menos grave, al hospital de Tortosa. El resto de la familia, una mujer y dos menores, recibieron el alta in situ.

Atropello en Tarragona

El miércoles por la tarde, a las 18.31 horas, una persona resultó herida grave en la carretera de València de Tarragona después de ser atropellada por una motocicleta. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario. Los Bombers trabajaron con tres dotaciones terrestres dando apoyo al SEM.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, un camionero también fue atendido en un hospital después de volcar el camión que conducía en la AP-7, a su paso por l'Aldea (Baix Ebre). El accidente del camión, que transportaba restos de animales, obligó a cortar el tráfico durante unas horas y causó algunas retenciones de tráfico.

Además, un vehículo embistió los restos que había en la calzada, que también llegaron a la misma vía en dirección norte, de manera que fue necesario cortar el tráfico en ambos sentidos hasta que pudieron retirar los vehículos, los restos orgánicos y limpiar la vía para retirar la grasa y descontaminar.