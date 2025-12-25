La nieve tiñe de blanco la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat y la Conca de Barberà

La nieve ha hecho acto de presencia en varias comarcas de Cataluña este jueves, en algunos casos con enharinadas en torno a los 300 y los 400 metros. Es el caso de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, Anoia o la Segarra, donde han caído copos de nieve en municipios como Tivissa, Falset o Margalef. Han sido nevadas de poca consideración y donde la nieve no ha acabado de coger. En el norte del país la nieve ha caído con más fuerza a las comarcas del Pirineo y alguna del Prepirineo.

El aguanieve ha hecho acto de presencia en la capital del Priorat desde primera hora de la mañana del día de Navidad, si bien a medida que han avanzado las horas ha ido intensificándose y la nieve ha empezado a coger tímidamente poco antes del mediodía en mobiliario urbano, terrazas y coches aparcados. Una imagen que algunos han aprovechado para inmortalizar, bajo el cobijo de paraguas y balcones. «Hemos quedado sorprendidos porque no contábamos», ha explicado Ramon Soldevila, vecino de Falset. El temporal Filomena es el último recuerdo de la ciudad nevada que tiene este vecino, cuando se alcanzaron grandes grosores de nieve que comportaron complicaciones en la comarca durante varios días.

Nieve en la carretera T-740, entre Falset y PorreraACN

Ahora bien, hay quien también ve en este episodio de nieve un buen augurio para el campo y las reservas de agua de la comarca. «Es muy importante que caiga una buena nevada, con respecto al agua. Pero nieve por Navidad es pura anécdota de invierno», ha asegurado Antonio Orensanz, quien hace cerca de sesenta años que vive en Falset.

El temporal de nieve ha ido acompañado también de precipitaciones de lluvia. El registro más destacado recogido este jueves por el Servei Meteorològic de Catalunya ha sido de 17,1 litros por metro cuadrado en Cunit.