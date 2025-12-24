Estos son los municipios de Tarragona que tienen pista de gel esta Navidad

Varios municipios de la demarcación de Tarragona cuentan esta Navidad con pistas de hielo, una de las actividades familiares más buscadas durante las fiestas. En la ciudad de Tarragona hay hasta dos opciones, la Tarraco Gel y la que se instalará durante el Parque de Navidad.

Tarraco Gel, situada en la calle Josep Maria Folch i Torres del centro comercial Les Gavarres, abrirá el próximo 28 de noviembre y estará disponible hasta el 7 de enero. Los precios para poder acceder a esta pista de hielo parten desde los 13 euros.

Por otra parte, el Parque de Navidad, que se celebrará en el Palacio de Congresos desde el 27 de diciembre hasta el 4 de enero, también dispondrá de una pista de hielo. Además, el espacio contará con espectáculos, un área de talleres de pintura y manualidades, una zona exterior con inflables y un espacio de restauración y descanso para las familias.

El Morell también prepara su propia pista de hielo para la Feria de Navidad, que este año se celebrará del 28 al 30 de noviembre en la explanada de la calle Àngel Guimerà. La pista será sintética y gratuita, y formará parte de un programa repleto de actividades, con conciertos, trenecito, talleres, gastronomía, artesanía y ambientación que transformará el municipio.

Tortosa también dispondrá de la pista de hielo del Parque Municipal que volverá a instalarse en la ciudad. La pista formará parte de un calendario más amplio que incluye el encendido de luces, actividades familiares, talleres, elementos decorativos en 3D y propuestas pensadas para dinamizar el comercio local. Además, se ofrecerán vals de descuento para la pista desde los establecimientos adheridos a la campaña.

Así pues, estas pistas de hielo irán acompañadas de los parques y ferias de Navidad de cada municipio, que complementarán la oferta invernal con espectáculos, talleres, artesanía y propuestas dirigidas especialmente al público familiar. Con eso, la demarcación vuelve a apostar por espacios de encuentro y ocio navideño, y mantiene la tradición de convertir el hielo en uno de los grandes protagonistas de las fiestas.