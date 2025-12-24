Los mejores planes para celebrar Fin de Año en la demarcación de Tarragona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona se prepara para despedir el año con amplias propuestas festivas repartidas entre Tarragona, Reus, Salou y Vila-seca. Espacios emblemáticos, música en directo, sesiones de DJs y actividades pensadas para todos los públicos marcarán la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del nuevo año, con actos organizados principalmente por los ayuntamientos, con formatos diversos y para todas las edades.

En Tarragona, la Plaça Corsini volverá a convertirse en el epicentro festivo del último día del año. El espacio acogerá, por una parte, el tradicional Fin de Año infantil a las doce del mediodía, pensado para que los más pequeños puedan celebrar la entrada del nuevo año en un ambiente familiar y musical. A la medianoche, la plaza será el escenario de una gran verbena para dar la bienvenida en el 2026. Ambas propuestas están organizadas por el Ayuntamiento de Tarragona con el soporte de Mercats de Tarragona y de las consejerías de Cultura y Festes, Comerç y Turisme.

En Reus, la celebración volverá a tener como a punto central la Plaça Mercadal. La fiesta empezará a partir de las 23 horas con música non-stop por caldear el ambiente hasta la madrugada, con una sesión Flaixbac a cargo de Andreu Presas. Además, a las doce de la noche se vivirán las campanadas en directo, en una propuesta gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

En Salou, la Fiesta de Fin de Año se celebrará, como es habitual, en el Pavelló Municipal Salou Centre. El acontecimiento, organizado por el Ayuntamiento, abrirá puertas pasada la medianoche y ofrecerá música y fiesta para dar la bienvenida al nuevo año. Les entradas tienen un precio de 5 euros destinado a beneficencia y el aforo será limitado, manteniendo así el carácter solidario y controlado de la celebración.

Finalmente, Vila-seca también apuesta por una verbena nocturna en el Pavelló Municipal d'Esports, con fiesta y música hasta la madrugada. La propuesta incluye DJs, animación y varias sorpresas para los asistentes, con una entrada de 10 euros. La celebración se alargará desde la una hasta las seis de la mañana, ofreciendo una opción festiva para empezar el año con energía.