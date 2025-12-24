¿Qué tiempo hará durante las fiestas de Navidad en Tarragona?

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cataluña disfrutará este miércoles de una pausa puntual de la lluvia y la nieve, justo antes de la llegada de una de las Navidades más inestables de los últimos años. La mejora del tiempo será corta —no superará las 24 horas— y dará paso a un nuevo temporal que podría alcanzar su punto álgido el día de San Estebán, con tormentas intensas en las comarcas gerundenses y un fuerte temporal marítimo en la Costa Brava.

Según el pronóstico meteorológico para el miércoles, 24 de diciembre, la jornada empezará con un cielo bastante variable y abundante nubosidad por todo el territorio, especialmente en el tercio este y en el Pirineo. Durante la madrugada y la mañana no se descartan algunas lluvias débiles y dispersas en zonas de Girona, como el Empordà, el Gironès o la Selva.

En el Pirineo, todavía se podrían registrar nevadas residuales en la vertiente norte, que seguirán acumulando grosores de nieve en el sector oriental de la cordillera, incluso en cotas medias y bajas. Con el paso de las horas, las nubes tenderán a desplazarse hacia el sur y se abrirán claros en la mitad norte del país, dejando paso a ratos de sol y una sensación de relativa bonanza.

En Poniente, el tiempo se mantendrá estable, pero con nieblas densas y persistentes entre el Urgell y la Noguera, que podrían alargarse hasta la tarde y provocar un ambiente frío y húmedo. A pesar de la mejora puntual, los expertos recomiendan no guardar el paraguas, ya que la inestabilidad volverá con fuerza a partir de las próximas jornadas.

La tarde del miércoles estará marcada por el retorno del sol en buena parte de Cataluña, después de una semana dominada por el cielo tapado y gris. La atmósfera se mostrará más clara, con presencia sólo de algunas nubes altas y delgadas que no dejarán precipitaciones.

De cara a la noche, sin embargo, el tiempo volverá a mostrar signos de cambio. La tramontana hará acto de presencia en el extremo norte del país, con ráfagas que podrán superar los 50 o 60 km/h, mientras que el mistral llegará al Delta del Ebro. La entrada de estos vientos irá acompañada de un aumento progresivo de la nubosidad durante las últimas horas del día, un indicio claro del giro meteorológico previsto para la jornada de Navidad.

Con respecto a las temperaturas, se espera una subida leve, sobre todo a las zonas del litoral y del prelitoral, donde las máximas se situarán, entre los 12 y los 14 °C. En el interior, en cambio, los termómetros quedarán más contenidos, con valores que no llegarán a los 10 °C en muchos lugares. En el Pirineo, no se descartan algunas heladas matinales en los valles.

Una Navidad marcada por el frío, la nieve y los temporales

La inestabilidad meteorológica volverá con fuerza a Cataluña a partir del día de Navidad, iniciando un episodio de tiempo adverso que se alargará hasta el fin de semana. La jornada de Navidad estará dominada por un cielo gris y tapado en buena parte del país, con la entrada de vientos de gregal y nordeste que arrastrará masas de aire frías y húmedas.

Este escenario provocará una bajada notable de las temperaturas, con máximas que no superarán los 10 °C en ningún punto del territorio, mientras que la cota de nieve descenderá hasta los 1.000 metros. Durante la mañana se esperan lluvias intermitentes, débiles o moderadas, que en el Pirineo, Prepirineo y en otras cordilleras del interior —como el Montseny, el Parque Natural de los Puertos o las montañas de Prades- caerán en forma de nieve.

Por la tarde, el viento de levante se intensificará en la Costa Brava y dará paso a un temporal con chaparrones intensos en el litoral gerundense. El episodio se reforzará durante el día de Sant Esteve, con ráfagas de viento del este que podrían superar los 70 km/h e incidir de lleno sobre la línea de costa. El temporal marítimo será muy destacable, con olas que podrían superar los seis metros en el Cap de Creus. En el nordeste del país, los aguaceros y las tormentas podrían ser peligrosos, con acumulaciones que localmente superarían los 150 o 200 litros por metro cuadrado.

Les nevadas también ganarán protagonismo en la vertiente sur del Pirineo, donde los grosores podrían superar el medio metro en el sector oriental de la cordillera, especialmente a cotas más altas, a medida que la temperatura suba ligeramente. En el resto de Cataluña, el cielo se mantendrá muy tapado, con lluvias más débiles e irregulares.

El sábado continuará la inestabilidad, sobre todo durante la mañana, con nuevos chubascos, rayos y tronos en el litoral de Gerona y al norte de Barcelona. En el sur del país, las precipitaciones serán moderadas y quedarán restringidas principalmente a la franja costera, mientras que las comarcas interiores empezarán a notar una mejora, con claros y nieblas.

De cara al domingo, el tiempo tenderá a estabilizarse en la mayor parte del territorio. El viento girará a nordeste y sólo favorecerá la formación de algunas lluvias en las comarcas del Ebre. Con el paso de las horas, la nubosidad irá a menos y las temperaturas subirán de manera progresiva, acercándose a los valores habituales para la época.

La mejora se acabará de consolidar el lunes, con una jornada sin lluvias ni nevadas. Se esperan condiciones de calma, nieblas en las llanuras del interior y muchos ratos de sol. Sin embargo, la entrada de tramontana traerá las primeras masas de aire frío y seco del norte de Europa, hecho que hará bajar de nuevo los termómetros.