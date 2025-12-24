Detienen a 11 personas en el Camp de Tarragona por dedicarse al cultivo de marihuana

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial del Alto Pirineo y Aranvan desarticular un entramado criminal relacionado con plantaciones interiores y exteriores de marihuana de grandes dimensiones. El 17 de diciembre, detuvieron a 11 personas, de entre 25 y 47 años, en las seis entradas y cacheos que hicieron en las localidades de Valls, Querol y el Pla de Santa Maria (Alt Camp), Barberà de la Conca (Conca de Barberà) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Estas detenciones culminan la segunda fase de una investigación que se inició a finales de 2024 cuando la policía localizó un espacio deforestado con signos evidentes de haberse utilizado como plantación de marihuana al aire libre, en el término municipal de Tremp (Pallars Jussà). Les gestiones iniciales permitieron identificar a algunas personas que, al cabo de los meses, reactivaron la actividad ilícita en aquella zona. En la primera fase, explotada el 9 de septiembre del 2025, ya se detuvieron tres hombres encargados de cultivar y controlar la plantación exterior.

Detención de la cúpula

El análisis de la información y del material intervenido en aquella fase inicial permitió a los investigadores constatar que el grupo criminal estaba formado por un número superior de personas, hecho que dio lugar a la continuidad de la investigación.

Les gestiones de investigación determinaron que algunos de los miembros pendientes de detener formaban el aparato logístico y directivo del grupo, y que estaban establecidos en domicilios, principalmente, de la zona del Alt Camp y comarcas próximas, donde también disponían de plantaciones indoor.

Con todos los indicios recogidos, el 17 de diciembre se ejecutó un dispositivo específico para neutralizar a los integrantes que restaban del grupo y desmantelar las posibles plantaciones interiores con las cuales se les relacionaba. Más de 100 efectivos policiales, entre investigadores y dotaciones de ARRO y BRIMO, se activaron para abordar la entrada en seis domicilios donde localizaron y detuvieron a diez hombres y una mujer por su presunta implicación con la actividad ilícita del grupo.

En el interior de las viviendas, los investigadores intervinieron más de 10.000 euros en metálico así como dos pistolas de aire comprimido, navajas, puños americanos, una defensa eléctrica, balizas e inhibidores de frecuencia.

También localizaron y desmantelaron una plantación de unas 2.300 plantas repartidas en dos pisos dentro del mismo inmueble, según su tamaño y estado de floración. La defraudación eléctrica para mantener el cultivo, junto con la de otra vivienda donde se localizaron los restos de otra plantación inactiva, ascendía además de 40.000 euros.

Aparte de las plantas, también se decomisaron más de 9 kg de marihuana, 2,5 kg de hachís y más de 100 gramos de cocaína. Una cantidad de droga que, según la tabla de Precios y Purezas del Mercado Ilícito emitida por la Oficina Nacional Central de Estupefacientes, tiene un valor de venta al detalle en el mercado ilícito superior a los 80.000 euros.

En total, los detenidos acumulaban más de 40 antecedentes. Todos ellos pasaron a disposición judicial. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.