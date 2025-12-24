Diari Més

La ATM del Camp de Tarragona mantiene los descuentos del 50% a los abonos del transporte público

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 15 de enero con una actualización del 3,5%

La medida mantiene la bonificación del 50%, actualiza las tarifas en un 3,5% y fija la entrada en vigor de estas el 15 de enero del próximo año.

GENERALITAT

La Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona mantendrá la reducción del 50% en el precio de los abonos y de los títulos multiviaje del transporte público, ya que el gobierno español ha prorrogado su aportación a la medida. El acuerdo, adoptado por el consejo de administración de la ATM, prevé que la Generalitat asuma el 30% de la bonificación, mientras que el Estado aportaría el 20% restante. La decisión permite dar continuidad a unos descuentos que han tenido un impacto directo en el uso del transporte público a la demarcación y a los países catalanes.

En paralelo, las ATM del Camp, Lleida y Gerona han aprobado una actualización del 3,5% de las tarifas de cara al 2026, con el objetivo de compensar el aumento de los costes de explotación de los servicios en el contexto económico actual. Las tarifas habían sido congeladas entre los años 2021 y 2023. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el jueves 15 de enero, y los títulos adquiridos hasta el día 14 caducarán el 28 de febrero para facilitar el agotamiento de los billetes comprados con la tarifa anterior. Además, el sistema tarifario incorporará una cuarta zona, pensada como paso previo a la integración tarifaria de las Terres de l'Ebre prevista para el próximo año.

Bonificaciones estatales aseguradas

El acuerdo de la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona para mantener los descuentos del 50% a los abonos del transporte público quedó avalado ayer por el marco estatal aprobado este martes por el gobierno español. El Consejo de Ministros acordó prorrogar durante todo en el 2026 las ayudas vigentes en el transporte público, una decisión clave para garantizar la continuidad de la bonificación estatal del 20% que permite a las ATM catalanas, entre ellas la del Camp de Tarragona, sostener los descuentos acordados. La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez y detallada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura estabilidad al sistema y da cobertura a las decisiones tomadas a Cataluña, donde la Generalitat aporta el 30% restante de la bonificación. 

El acuerdo estatal también incluye la puesta en marcha del Abono Único, previsto para la segunda quincena de enero, que permitirá viajar de manera ilimitada durante 30 días en servicios de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y autobuses interurbanos de competencia estatal por una tarifa plana de 60 euros, o de 30 euros para jóvenes menores de 26 años, reforzando el marco de apoyo al transporte público y la movilidad cotidiana. Una medida clave para miles de usuarios del Camp y del conjunto del país.
