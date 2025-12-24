La ATM del Camp de Tarragona mantiene los descuentos del 50% a los abonos del transporte público

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona mantendrá la reducción del 50% en el precio de los abonos y de los títulos multiviaje del transporte público, ya que el gobierno español ha prorrogado su aportación a la medida. El acuerdo, adoptado por el consejo de administración de la ATM, prevé que la Generalitat asuma el 30% de la bonificación, mientras que el Estado aportaría el 20% restante. La decisión permite dar continuidad a unos descuentos que han tenido un impacto directo en el uso del transporte público a la demarcación y a los países catalanes.

En paralelo, las ATM del Camp, Lleida y Gerona han aprobado una actualización del 3,5% de las tarifas de cara al 2026, con el objetivo de compensar el aumento de los costes de explotación de los servicios en el contexto económico actual. Las tarifas habían sido congeladas entre los años 2021 y 2023. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el jueves 15 de enero, y los títulos adquiridos hasta el día 14 caducarán el 28 de febrero para facilitar el agotamiento de los billetes comprados con la tarifa anterior. Además, el sistema tarifario incorporará una cuarta zona, pensada como paso previo a la integración tarifaria de las Terres de l'Ebre prevista para el próximo año.