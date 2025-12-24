MOVILIDAD
La ATM del Camp de Tarragona mantiene los descuentos del 50% a los abonos del transporte público
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 15 de enero con una actualización del 3,5%
La Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona mantendrá la reducción del 50% en el precio de los abonos y de los títulos multiviaje del transporte público, ya que el gobierno español ha prorrogado su aportación a la medida. El acuerdo, adoptado por el consejo de administración de la ATM, prevé que la Generalitat asuma el 30% de la bonificación, mientras que el Estado aportaría el 20% restante. La decisión permite dar continuidad a unos descuentos que han tenido un impacto directo en el uso del transporte público a la demarcación y a los países catalanes.
En paralelo, las ATM del Camp, Lleida y Gerona han aprobado una actualización del 3,5% de las tarifas de cara al 2026, con el objetivo de compensar el aumento de los costes de explotación de los servicios en el contexto económico actual. Las tarifas habían sido congeladas entre los años 2021 y 2023. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el jueves 15 de enero, y los títulos adquiridos hasta el día 14 caducarán el 28 de febrero para facilitar el agotamiento de los billetes comprados con la tarifa anterior. Además, el sistema tarifario incorporará una cuarta zona, pensada como paso previo a la integración tarifaria de las Terres de l'Ebre prevista para el próximo año.
Bonificaciones estatales aseguradas
El acuerdo estatal también incluye la puesta en marcha del Abono Único, previsto para la segunda quincena de enero, que permitirá viajar de manera ilimitada durante 30 días en servicios de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y autobuses interurbanos de competencia estatal por una tarifa plana de 60 euros, o de 30 euros para jóvenes menores de 26 años, reforzando el marco de apoyo al transporte público y la movilidad cotidiana. Una medida clave para miles de usuarios del Camp y del conjunto del país.