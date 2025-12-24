Activado el plan Inuncat en Tarragona por lluvia intensa y nieve hasta el sábado

Protección Civil ha activado este miércoles el plan de prevención por riesgo de inundaciones INUNCAT por lluvia muy intensa desde mañana y hasta la madrugada del sábado, sobre todo a las comarcas de Gerona, con una cota de nieve de 400 metros en Tarragona y de 600 en el resto del territorio, y olas de más de cuatro metros en el litoral central y norte de Cataluña.

Protección Civil ha activado este plan ante la previsión del servicio Meteocat que las lluvias puedan acumular más de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas en las comarcas del norte de Girona.

Meteocat precisa que desde las 13 horas de mañana, día de Navidad, y hasta la 01 horas del sábado, las lluvias pueden ser muy intensas, y que ya por la noche de mañana y hasta la madrugada del sábado puede caer nieve con espesuras superiores a los cinco centímetros por encima de los 600 metros.

La nieve puede caer con grosores de dos centímetros en la Terra Alta y superiores a los veinte centímetros por encima de los 1.400 metros en el Ripollès.

Meteocat ha lanzado también un aviso rojo por el estado del mar, con olas superiores a los cuatro metros, marea de levante y mar de fondo, sobre todo en el litoral central y norte de Cataluña.

Este servicio meteorológico recuerda que hace 25 años, Cataluña también vivió una Navidad lluviosa, como se espera que sea la de este año.

En el 2000, entre los días 20 y 24 de diciembre se acumularon más de 200 litros por metro cuadrado en el Montseny (Vallès Oriental/Selva) y en sectores de las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y Alt Empordà, en nieve muy

abundante en cotas altas.