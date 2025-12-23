Three Minds: contundencia, rabia y realidad social

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Three Minds es una banda de Hard Crossover nacido en el Camp de Tarragona que, en poco más de un año de vida, ha conseguido hacerse un sitio dentro de la escena underground gracias a una propuesta directa, potente y sin filtros. El proyecto está formado por Osi Izquierdo a la voz, Martín Alba al bajo y Antonio Matas a la guitarra, tres músicos con trayectorias e influencias diversas que han sabido encontrar un punto de encuentro sólido tanto musical como personalmente.

El origen del grupo se remonta a una búsqueda casi casual. Matas y Martín, que ya se conocían de hacía muchos años —incluso habían compartido vestuario en el Nàstic y varias bandas como MOM, Outside o Blowing Goat-, tenían una decena de temas propios y buscaban una voz que encajara con la energía que querían transmitir. Un anuncio hizo posible el encuentro con Osi, y desde el primer ensayo la conexión fue inmediata. «No sólo compartíamos una visión musical, sino también una manera de entender el proyecto como una cosa honesta e intensa», explica Antonio.

Musicalmente, Three Minds bebe del Hardcore, el Crossover y el Metal, con riffs rápidos, pesados y llenos de cambios de ritmo. A pesar de ser sólo tres miembros, el sonido es contundente: la batería se lanza desde una tablet, pero está pensada para ser tocada en directo, cosa que les permite mantener la fuerza y precisión sin renunciar al impacto. El resultado es una descarga de energía que funciona bien al escenario.

Antonio explica que «uno de los elementos clave del grupo son las letras». Escritas mayoritariamente por Osi, «son textos muy personales y reivindicativos que hablan de vivencias propias, momentos oscuros y realidades sociales a menudo silenciadas». Temas como Fango, Siete Infiernos o el reciente Desigualdad Social son un ejemplo claro. La voz, rota y llena de rabia, combina registros guturales con una dicción clara que permite entender perfectamente el mensaje, reforzado por el lenguaje corporal.

En poco tiempo han publicado cuatro temas en YouTube y han empezado a moverse por las redes sociales con muy buena acogida. También tienen grabado el single Maldita Oscuridad, con videoclip pendiente de publicación, y preparan nuevos lanzamientos como Tocando Fondo. Con varios conciertos ya en la espalda y una clara voluntad de rodar por salas y festivales, Three Minds se define como «una banda que quiere transmitir energía, contundencia y verdad». El próximo 28 de enero tocarán en la sala Stone de Tarragona, en una nueva oportunidad para demostrar que el directo es el hábitat natural de Three Minds.