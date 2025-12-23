La recuperación de los trenes y el conflicto de la pesca, lo más destacado del 2025 en el Camp de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La recuperación del tráfico ferroviario por el corredor mediterráneo después de cinco meses de obras no ha conseguido apaciguar las críticas de los usuarios de los trenes ante la continuación de los retrasos y las incidencias. Este es uno de los temas destacados de este 2025 en el Camp de Tarragona, junto con el conflicto de la pesca de arrastre: el sector ha tenido que amarrar prematuramente las barcas por el agotamiento del límite de jornadas de pesca impuesto por Bruselas. El año acaba también con la voluntad de los gestores de las nucleares de seguir manteniendo en marcha las centrales más allá de la fecha de cierre. También con la polémica implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Reus, primero, y en Tarragona, a partir de 2026.

24 de enero Empiezan las obras para traer agua del río Ebro hasta el embalse de los Guiamets (Priorat). Los trabajos los lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con un presupuesto de 5,7 millones de euros y se terminan durante los siguientes meses. La obra permite que la Comunidad de Regantes del Baix Priorat pueda hacer un riego de soporte a 1.400 hectáreas después de años complicados por la sequía, que habían obligado los campesinos a arrancar muchos árboles, especialmente cerezos.

3 de marzo Después de cinco meses de corte ferroviario por las obras de Adif en el túnel de Roda de Berà, los usuarios de las líneas de Regionals y Rodalies del sur de Cataluña vuelven a utilizar el tren. Los trabajos para la mejora del corredor mediterráneo han tenido afectaciones en la movilidad de los viajes, que han tenido que viajar con autobuses habilitados en el plan alternativo de Renfe. Usuarios abandonan el servicio ferroviario durante el corte por los obstáculos que supone viajar con trenes, con retrasos e incidentes diarios.

1 de abril La empresa Ponentia anuncia una inversión de entre 100 y 110 millones de euros en la construcción de un polígono industrial y logístico entre los términos de Montblanc y l'Espluga de Francolí. El proyecto incluye una terminal ferroviaria de alta capacidad y se desarrollará en 110 hectáreas. La voluntad de la promotora es atraer empresas de alto valor añadido, como tecnológicas o centros de datos. Las obras para acondicionar los terrenos se espera que empiecen dentro de unos dos años.

3 de mayo Unas 3.000 personas se manifiestan en contra de la instalación de la fábrica coreana de componentes para baterías Lotte en los terrenos de Mont-roig donde está prevista la planta. A pesar de eso, y los dos contenciosos administrativos presentados por los opositores y entidades ecologistas, a finales del mismo mes de mayo el Ayuntamiento de Mont-roig da luz verde a los proyectos de urbanización y reparcelación del polígono industrial de los Comellarets impulsados por la firma coreana.

21 de mayo se derriba totalmente la plataforma de la playa del Miracle de Tarragona. En total se han retirado 12.000 toneladas de hormigón con una inversión de 4,2 millones de euros dentro del programa Tarragona GreenBelt'26, financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea. La propuesta del Ayuntamiento de Tarragona es renaturalizar el espacio, pero eso lo tendrá que hacer el Ministerio para la Transición Ecológica, sin un calendario definitivo.

6 de junio El Ayuntamiento de Reus hace marcha atrás y ubica finalmente la estación de autobuses de la ciudad se ubicará en el mismo lugar donde está la actual y ampliándose a la plaza del Canal. El anuncio llega después de la oposición vecinal de Mas Iglesias. Una plataforma contraria a la ubicación inicial había propuesto una consulta ciudadana sobre el proyecto después de haber recogido suficientes firmas. En noviembre, el Ayuntamiento y la Generalitat firman el protocolo para construir la infraestructura con un presupuesto de 20 millones de euros por parte del Gobierno.

27 de junio Después de dos campañas sin agua a causa de la sequía, los campesinos del Camp de Tarragona han podido volver a regar con agua del pantano de Riudecanyes. Unos 2.000 agricultores vuelven a disponer de agua del embalse, regando una superficie de 4.000 hectáreas. Sin embargo, la sequía ha «comprometido la viabilidad económica» del sector de la avellana, con una caída de la producción. Las cooperativas se han visto «abocadas» a vender avellana de fuera por la falta de producto local, mientras varios campesinos han empezado a arrancar avellanos muertos por la sequía.

13 de agosto La proliferación de pisos turísticos en el Priorat y el incremento de visitantes de los últimos años no se traduce en un aumento de recaudación de la tasa turística. De hecho, en algunos municipios, las administraciones locales constatan que incluso es al contrario, ya que no les cuadran los datos entre plazas ofertas, visitantes recibidos y recaudación. La principal hipótesis que tienen es que hay propietarios de alojamientos turísticos que no declaran pernoctaciones para ahorrarse pagar la tasa. Uno de los casos es Cornudella de Montsant, de 1.000 habitantes, que cuenta con una cincuentena de apartamentos turísticos con licencia y establecimientos hoteleros, pero donde la recaudación del 2024 no llegó a los 6.000 euros.

1 de septiembre Se cierra un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Juntos a fin de que el edificio de la Tabacalera de Tarragona acoja la Biblioteca Provincial. El equipamiento cultural se ubicará en un espacio preferencial de la antigua fábrica de tabacos y se prevé que ocupe unos 10.000 metros cuadrados. Sin embargo, no se fijan plazos ni se determina el presupuesto que tendrá el traslado. El trámite administrativo se prevé largo, ya que tienen que intervenir el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona.

3 de septiembre Primer paso para la creación del consorcio que gestionará el patrimonio romano de Tàrraco. El ente estará formado por el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mientras que el Ministerio de Cultura y la Diputación participarán mediante un convenio. También está previsto que el Arzobispado de Tarragona tenga presencia. Consistorio y Generalitat aportarán 2 millones de euros anuales, respectivamente. Paralelamente, el Ministerio se compromete a destinar 4 millones cada año hasta el 2027 para inversiones. El alcalde Rubén Viñuales asegura que se constituirá este 2026 independientemente de la aprobación de los presupuestos catalanes. La ciudad conmemora el 25 aniversario de la declaración del conjunto monumental de Tàrraco como patrimonio mundial por parte de la UNESCO.

31 de octubre se constituye formalmente la Asociación por el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona, en un acto en la Canonja, que acoge la sede de la entidad. Los municipios fundadores son la Canonja, Tarragona, Reus, Valls, Constantí, Cambrils y Salou, el acuerdo supone un paso más que se tiene que reafirmar en el futuro con una ley del Área Metropolitana de Tarragona. El objetivo de entrada es mancomunar servicios, hacer frente común para obtener inversiones y compartir una mirada general de territorio a la hora de planificar infraestructuras. Otros municipios como Torredembarra, el Vendrell, el Morell o Montblanc ya han expresado la voluntad de estar presentes, igual que agentes económicos y sociales.

5 de noviembre Urbaser empieza a prestar el servicio de recogida de la basura y la limpieza viaria de Tarragona. Después de más de 60 años con FCC al frente de esta tarea, Urbaser consiguió el contrato de unos 200 millones de euros para los próximos diez años mediante un concurso público cargado de obstáculos y recursos, algunos de los cuales probablemente tardarán años a resolverse en los tribunales. La implementación del nuevo concesionario será un proceso que se alargará durante un año, con la llegada de nueva maquinaria y la limpieza exhaustiva de la ciudad. Los 300 trabajadores quedan automáticamente subrogados.

18 de noviembre La solicitud de los gestores de la nuclear extremeña de Almaraz de prolongar su vida útil más allá de la fecha de cierre reaviva las aspiraciones de las centrales catalanas de poder mantener su actividad más allá de las cuatro décadas. A pesar de apuntar que todavía no han presentado ninguna petición formal al respecto, la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) reitera que están preparados técnicamente para seguir operando y que están a la expectativa del posicionamiento del gobierno español. En Vandellòs II se sigue construyendo un almacén temporal individualizado de residuos que tiene que estar listo en abril de 2027. Por otra parte, los fondos nucleares repartirán más de 52 millones de euros este 2025.

1 de diciembre Reus empieza a sancionar los vehículos sin etiqueta ambiental que accedan a la ciudad. De esta manera, implanta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que engloba el centro de la capital del Baix Camp hasta el primer cinturón. Los residentes con coches contaminantes que paguen el impuesto de vehículos en la capital del Baix Camp podrán entrar con normalidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El Ayuntamiento de Reus está pendiente de hasta cuatro recursos contencioso administrativo contra la ordenanza, presentadas por grupos de extrema derecha y El Tomb de Reus. El Ayuntamiento de Tarragona también implementará las ZBE a partir del 31 de diciembre, con restricciones similares.

13 de diciembre El sector pesquero de arrastre de la flota de la costa tarraconense celebra a medias el acuerdo alcanzado para salir a trastear 143 días en el 2026, con las mismas medidas compensatorias de este año. Los pescadores denuncian que se encuentran en una situación límite por las restricciones impuestas por la Comisión Europea, que los han obligado a amarrar las barcas a puerto durante muchas jornadas y que, aseguran, ponen en peligro la supervivencia del sector. Reclaman, nuevamente, 180 días para salir a pescar.