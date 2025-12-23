El Gobierno aprueba el plan para construir nuevas viviendas en 22 sectores estratégicos de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Consejo Ejecutivo ha aprobado este martes el plan para construir 214.000 nuevas viviendas en 179 sectores estratégicos de Cataluña, 22 del Campo de Tarragona. Estos se ubicarán básicamente en municipios con demanda fuerte y acreditada de vivienda. Un 60% de las zonas priorizadas se encuentran en Barcelona y el área metropolitana. Los sectores preseleccionados se encuentran en varios estadios del trámite urbanístico, pero una gran parte no tiene un planeamiento aprobado o está pendiente de revisión. La previsión es que entre un 40 y 50% de las nuevas viviendas sean asequibles y, de estos, que la mitad se destine a alquiler; y que el ICF movilice hasta 8.000 millones de euros para financiarlos. El Incasòl será administración actuando y tendrá un 15% de los derechos edificables de las promociones.

Entre los años 2015 y 2024, la población de Cataluña ha experimentado un crecimiento significativo, mientras que el número de viviendas nuevas construidas ha estado muy inferior a lo que se habría necesitado para el establecimiento de nuevos hogares. Las estimaciones indican un déficit acumulado de la orden de 130.000 a 175.000 nuevas viviendas, según la Generalitat. Además, la creciente divergencia entre los ingresos de los hogares y los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, junto con el frenazo del ritmo de la construcción desde el año 2013, ha intensificado la crisis de asequibilidad y los niveles de exclusión residencial, ha recalcado el ejecutivo catalán.

El Gobierno inicia ahora una segunda fase de su política pública de vivienda con el objetivo de identificar suelos donde se podrá construir viviendas, pero que todavía no tienen la condición de solares. Es decir, suelos donde falta para tramitar alguna figura de planeamiento urbanístico o de gestión o que no tienen finalizadas las obras de urbanización (calles, servicios, alumbrado, etc.). En Cataluña hay delimitados miles de sectores de desarrollo ubicados en suelo urbano y urbanizable, con un potencial global de centenares de miles de viviendas. Pero la situación de estos sectores es muy diversa. Una gran parte están pendientes de trámites de planeamiento, de gestión o de urbanización. Por lo tanto, no se puede empezar a construir.

22 en el Camp de Tarragona

La Estrategia de sectores de planeamiento prioritario identificará este tipo de suelos situados en municipios de áreas de demanda fuerte y acreditada. Una vez identificados, se seleccionarán aquellos que se consideren sectores de planeamiento prioritario y se impulsarán las medidas necesarias para transformarlos en solares listos para construir. Por ahora, ya se han preseleccionado 179 sectores de planeamiento prioritarios, con un potencial aproximado de 214.000 viviendas. 48 de los sectores se encuentran en el Arco Metropolitano, 41 en el área metropolitana, 22 en el Camp de Tarragona y 18 en Barcelona ciudad. En el Arco Metropolitano destacan el Sector 129 de Granollers o Les Bassetes en Vilafranca; mientras que en el área metropolitana está el Sector Fecsa Endesa en Sant Boi o Can Ametller en Sant Cugat del Vallès.

En paralelo, en el Camp de Tarragona se han identificado las Comes en Cambrils, el ARE Pou Boronat en Tarragona ciudad y el ARE la Canaleta en Vila-seca; mientras que en comarcas gerundenses está el Sector Sur en Salt o el ARE Horta Capellera de Figueres. Las actuaciones que se impulsarán serán diferentes según el nivel de desarrollo de cada ámbito. En todo caso, se asegurará una densidad mínima de 50 viviendas por hectárea y que entre el 40% y el 50% del techo residencial se destine a vivienda asequible (la mitad, de alquiler) tanto de promoción pública como privada. También se preverán equipamientos y espacios libres.