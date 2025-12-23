Diari Més

Alcover recrea con 'videomapping' el antiguo retablo barroco de la iglesia Nova

La propuesta se proyectará este viernes a las 19.30 h, en una sesión gratuita y abierta a todo el mundo

La iglesia Nova de Alcover acogerá el 'videomapping' este viernes por la noche.

Este viernes, coincidiendo con la festividad de Sant Esteve, la iglesia Nova de Alcover recuperará de manera efímera su antiguo retablo barroco gracias a un videomapping que combina nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La propuesta permitirá revivir una pieza patrimonial desaparecida el año 1936, cuando fue quemada y expoliada durante la Guerra Civil, devolviendo simbólicamente la presencia al espacio original. El espectáculo se concibe como un juego visual y sonoro de chispas de luz, color y sombras que evocará la majestuosidad y la belleza del retablo barroco, una obra que durante siglos dialogó con el imaginario religioso de los vecinos y vecinas de Alcover.

El retablo, de veinticinco metros de altura y quince de anchura, contaba con relieves de escenas religiosas y esculturas doradas, y formaba parte de la iglesia Nova, un templo cuyas obras se iniciaron el año 1594 y que requirió más de treinta años de trabajo por levantar una de las iglesias mayores del Camp de Tarragona. El videomapping recreará el retablo a escala real a partir de las siete y media de la noche y será gratuito y abierto a todo el mundo. Media hora antes, a las siete, se ofrecerá una sesión inclusiva y accesible, con menos estímulos, pensada para personas con movilidad reducida, diversidad funcional o hipersensibilidad sensorial. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Alcover y ejecutada por Futerri Agència Creativa. Con esta acción, Alcover recupera un patrimonio perdido y abre una mirada contemporánea al pasado, combinando memoria histórica e innovación cultural.

