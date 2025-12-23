Alcover recrea con 'videomapping' el antiguo retablo barroco de la iglesia Nova

Publicado por Ac Creado: Actualizado:

Este viernes, coincidiendo con la festividad de Sant Esteve, la iglesia Nova de Alcover recuperará de manera efímera su antiguo retablo barroco gracias a un videomapping que combina nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La propuesta permitirá revivir una pieza patrimonial desaparecida el año 1936, cuando fue quemada y expoliada durante la Guerra Civil, devolviendo simbólicamente la presencia al espacio original. El espectáculo se concibe como un juego visual y sonoro de chispas de luz, color y sombras que evocará la majestuosidad y la belleza del retablo barroco, una obra que durante siglos dialogó con el imaginario religioso de los vecinos y vecinas de Alcover.

El retablo, de veinticinco metros de altura y quince de anchura, contaba con relieves de escenas religiosas y esculturas doradas, y formaba parte de la iglesia Nova, un templo cuyas obras se iniciaron el año 1594 y que requirió más de treinta años de trabajo por levantar una de las iglesias mayores del Camp de Tarragona. El videomapping recreará el retablo a escala real a partir de las siete y media de la noche y será gratuito y abierto a todo el mundo. Media hora antes, a las siete, se ofrecerá una sesión inclusiva y accesible, con menos estímulos, pensada para personas con movilidad reducida, diversidad funcional o hipersensibilidad sensorial. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Alcover y ejecutada por Futerri Agència Creativa. Con esta acción, Alcover recupera un patrimonio perdido y abre una mirada contemporánea al pasado, combinando memoria histórica e innovación cultural.