Tarragona jugará más de 45 millones de euros en décimos en la Lotería de Navidad

Tarragona volverá a confiar en la suerte esta Navidad. Con el sorteo de la Lotería de Navidad de mañana, los catalanes habrán invertido cerca de 450 millones de euros en décimos, de los cuales 45.477.200 euros corresponden a la demarcación de Tarragona, con un gasto medio por habitante de 52 euros.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, este año se han consignado a Cataluña décimos por un total de 458,4 millones de euros. A la espera de contabilizar las devoluciones de las administraciones, y teniendo en cuenta que el año pasado el gasto fue de 423,5 millones, se calcula que este 2025 la inversión en lotería en Cataluña rondará los 450 millones de euros.

En total, en Cataluña se han consignado 1.622.234 billetes de la Lotería de Navidad, que este año ilustran el cuadro El Nacimiento de la Virgen, del pintor madrileño Juan García Miranda (1677-1749), al cual muchos catalanes confían sus sueños.

El gasto medio por habitante en Cataluña se sitúa esta Navidad en 57 euros, es decir, un poco más de dos décimas por persona, aunque, como es habitual, muchos décimos se comparten entre familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El año pasado, en Cataluña se vendieron 423.498.540 euros en Lotería de Navidad, un 3,64% más que en el 2023, con un gasto por habitante de 53,55 euros.

Con respecto al reparto territorial de este año, del total de 458.488.600 euros consignados en billetes, 324.446.800 corresponden a la demarcación de Barcelona, 50.612.400 en Lleida, 45.477.200 en Tarragona y 37.912.200 en Gerona.

Lleida encabeza el gasto por habitante

La provincia de Lleida lidera el gasto en lotería por habitante, con una media de 112 euros, seguimiento de la provincia de Barcelona con 55 euros, Tarragona con 52 euros y Gerona, que cierra el ranking con 46 euros por habitante.

La suerte es caprichosa y, a lo largo de los años, la Grande ha visitado en 44 ocasiones la ciudad de Barcelona. En el resto de la provincia, ha caído cuatro veces a Vic, tres en Sabadell y dos en Granollers, l'Hospitalet de Llobregat y Sant Quirze del Vallès.

Más allá de la suerte, sin embargo, el volumen de ventas también juega un papel clave. En este sentido, la localidad de Sort (Pallars Sobirà) ha repartido décimos del primer premio en cuatro ocasiones, en parte gracias al reclamo de su nombre y a una buena promoción comercial.

Les cifras definitivas de ventas no se conocerán hasta mañana, ya que todavía este domingo son muchos los que se acercan a las administraciones para comprar el último décimo. También se queda para saber cuántos billetes quedarán finalmente en los cajones de las administraciones catalanas.

A la céntrica administración El Gato Negro de Barcelona, las ventas han continuado sin descanso durante las últimas horas. Muchos clientes no han querido marcharse sin pasar los décimos por los gatos negros que decoran el establecimiento ni hacer sónar la tradicional campana de la suerte.

Sueños de última hora

Los compradores de última hora sueñan con objetivos muy diversos. «Pagar a Hacienda, que lo debo mucho dinero y me persiguen todo el día», explicaba uno de los clientes. Un joven migrante procedente de Venezuela, en cambio, aseguraba que su deseo sería poder traer a su familia a Barcelona.

Les tradiciones son tantas como personas compran lotería. Una mujer se ha llevado seis o siete números sin saber cuáles eran, destinados en un grupo de amigos que no revelarán su suerte hasta que se acabe el sorteo.

El responsable de la administración, Teo Baró, cuarta generación al frente del Gato Negro, asegura que las ventas van bien, posiblemente porque el próximo año los décimos podrían subir de precio.

Con respecto a los números de la suerte, siguen siendo una incógnita. Si el año 2024 la Grande acabó en 0, este año el redondo ha dado sombra al tradicional 7.

Con los décimos sobre la mesa y el teléfono cerca para compartir la suerte —o repetir aquello de «lo importante es la salut»-, serán muchos los catalanes que mañana pasarán cerca de cuatro horas, la duración aproximada del sorteo, pendientes de las voces de los niños del colegio de Sant Ildefons.