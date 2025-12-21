Protección Civil cierra la alerta Inuncat en Tarragona sin ninguna incidencia

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha cerrado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) en la demarcación de Tarragona, después de que el episodio de lluvias previsto no haya provocado ninguna incidencia relevante en el territorio.

Según han informado los servicios de emergencias, durante la pasada noche y madrugada los Bomberos de la Generalitat han recibido una cuarentena de avisos relacionados con las lluvias por toda Cataluña, ninguno de los cuales de gravedad ni correspondiente a las comarcas tarraconenses.

Les actuaciones se han concentrado principalmente en las Regiones de Emergencias de Girona y Metropolitana Norte, y han sido mayoritariamente por acumulaciones de agua puntuales, retirada de árboles caídos y tareas de limpieza de vías.

Con respecto al teléfono de emergencias 112, no se han registrado llamadas destacables en la demarcación de Tarragona relacionadas con este episodio, hecho que confirma la normalidad de la situación en el territorio. Asimismo, no se han producido afectaciones destacables a la red vial ni a las rieras y barrancos de la zona.