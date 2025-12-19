¿Dónde se podrán ver els Pastorets en Tarragona la temporada 2025-2026?

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Esta Navidad, cinco localidades del Camp de Tarragona programarán representaciones de els Pastorets. Valls, Reus, l'Espluga de Francolí, Montblanc y Vila-seca sumarán un total de 19 funciones durante la temporada 2025-2026.

Les primeras actuaciones tendrán lugar el jueves 25 de diciembre, con una función a las 18.30 h en el Teatro del Casal de l'Espluga de Francolí y otra a las 19 h en el Teatro El Centro de Vila-seca. Estas representaciones inaugurarán la temporada de Pastorets en la demarcación, que se alargará hasta el 6 de enero de 2026, fecha en que finalizará con la última función en el Teatro Principal de Valls, a las 18.30 h.

En esta edición, la Coordinadora de Pastorets de Cataluña ha puesto de relieve los 125 años de historia de els Pastorets de Vila-seca y ha adelantado la conmemoración de los 50 años de representaciones en el Teatro del Casal de l'Espluga de Francolí, que se celebrarán a lo largo del 2026.

La temporada 2025-2026 de els Pastorets en Cataluña reunirá 68 grupos teatrales repartidos en 57 municipios, que ofrecerán un total de 302 funciones, quince más que en la temporada anterior. Se estima que cerca de 7.000 personas participarán en las representaciones, que podrían atraer hasta 72.000 espectadores.

Una cita indispensable en el calendario Navideño

Els Pastorets son una cita clave en el calendario navideño de toda Cataluña con una fuerte tradición de componente familiar. La representación de els Pastorets, genuina de la cultura catalana, combina la música, la danza, el teatro, la historia y la cultura popular, convirtiéndola en una experiencia única.

Con una gran diversidad de textos y formados, todas las representaciones de los grupos teatrales que forman parte de la Coordinadora destacan por la gran calidad y la laboriosa tarea de organización y ejecución que reúne a personas de muchas edades diferentes, hecho que las convierte en un movimiento intergeneracional único y singular.

VIII Fotoconcurs de la Coordinadora de Pastorets de Cataluña

La Coordinadora de Pastorets de Cataluña convoca el VIII Fotoconcurs, que llega este año a su 8.ª edición desde la primera convocatoria de la temporada 2012-2013. El concurso, de carácter bianual, está abierto a la presentación de fotografías desde el 19 de diciembre hasta mediados de febrero de 2026, y el veredicto se hará público durante la Asamblea General Ordinària prevista para el mes de abril. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la creatividad y la documentación visual de els Pastorets, así como preservar y difundir la riqueza escénica y cultural de las representaciones por todo el territorio catalán.

I ayuda a la investigación Pastorets de Cataluña

Esta temporada también quiere rendir un reconocimiento a la tarea de estudio y divulgación del fenómeno de els Pastorets. El 9 de enero se presentará en Berga la edición del trabajo Les algarrobas: 120 años de crítica social berguedana a partir de els Pastorets de Pitarra, de Albert Rumbo i Soler, obra ganadora de la I ayuda a la investigación Pastorets de Cataluña (2020), impulsado por la Coordinadora. El libro, editado conjuntamente por el Instituto Ramon Muntaner y la Coordinadora de Pastorets de Cataluña, pone de relieve la dimensión crítica y social de els Pastorets berguedans y su vigencia como expresión cultural del país.