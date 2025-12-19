Montblanc presenta un presupuesto de 11 millones de euros marcado por el Logis y las rehabilitaciones

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc presentó este miércoles el presupuesto municipal del próximo 2026, que asciende a 11.132.375,52 euros. El consistorio ha argumentado la cifra con la necesidad de «realismo» para «continuar la recuperación económica del consistorio», en el marco del plan estratégico de saneamiento previsto para el 2027. El grueso del presupuesto, unos 9 millones de euros en total, se dedicará a la cobertura de gastos de personal y al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las acciones municipales y los sueldos o planificaciones del consistorio.

Por otra parte, 878.468 euros están previstos por inversiones «necesarias» en el municipio, aunque desde el consistorio confirman que la mayor parte de la cantidad proviene de subvenciones para actuaciones que «no se pudieron ejecutar durante el año 2025». El alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha asegurado que existe una «convicción» para «ampliar los presupuestos» a través de nuevas inversiones.

Logis y novedades

A pesar de todo, desde el Ayuntamiento indican que en las cuantías presentadas para el 2026 «no se incluye el dinero que pueda llegar de la implantación de Buen Precio a la Logis Montblanc». Una operación que, inicialmente, produciría 204 millones de euros, pero que ahora «no se conoce con exactitud qué cantidad será», aunque a inicios de este año se licitaron los trabajos para empezar a transformar la zona en beneficio de la empresa catalana.

Con respecto al resto de inversiones, desde el consistorio se ha destacado la construcción de un nuevo parque infantil en la plaza Catalunya, con un presupuesto previsto de 121.528 euros, así como las obras en la calle del Barranco de Sant Joan, con una partida de 95.000 euros. También se incluyen inversiones en transición energética, por un importe de 94.772 euros, aunque no se han especificado.

Rehabilitaciones

Otro de los capítulos relevantes en el presupuesto es la rehabilitación de la muralla, con la compra y derribo de Cal Masalles, que suma una inversión total de 249.000 euros. Además, se tendrá en la incorporación de 113.000 euros provenientes del ejercicio anterior. También prevé actuaciones de rehabilitación de cubiertas y muros del Centro de Interpretación de Arte Rupestre (CIAR Montblanc), mejoras en el vestíbulo del Ayuntamiento de Montblanc y una subvención de 170.000 euros, que se adjudicará para la celebración de las fiestas denominadas «extraordinarias» de la Virgen de la Serra del año 2026.

Entre otras inversiones, el Ayuntamiento contempla una partida de 102.315 euros destinada a varias actuaciones, que podrían incluir la calle de las Eras, el barranco de Bulló y otros espacios del municipio, aunque tampoco se especifican dentro de las acciones anunciadas. Por otra parte, 20.000 euros se dedicarán a la realización de un estudio previa a la construcción de un «futuro equipamiento cultural».

La concejala de hacienda, Raquel Huguet, ha destacado que «es un presupuesto realista y hecho desde la prudencia, contando con los ingresos que tenemos asegurados», destacando inversiones pensadas para el cuidado del patrimonio y dentro de los objetivos que defiende el consistorio. De la misma manera, Huguet también afirmaba que «el presupuesto se irá modificando si llegan mayores ingresos».